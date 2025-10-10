Зеленський закликав G7 і США прискорити постачання систем ППО

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що по всій країні тривають роботи з ліквідації наслідків масованої атаки Росії на енергетичну інфраструктуру. За його словами, це була цинічна та спланована операція, спрямована проти систем, які забезпечують повсякденне життя українців.

Про це Володимир Зеленський написав на своїй сторінці у Telegram.

"Цинічна й прорахована атака: понад 450 дронів і більше ніж три десятки ракет проти всього, що забезпечує нормальність життя і чого росіяни хочуть нас позбавити. Станом на зараз по країні відомо про більше ніж 20 постраждалих людей – усім надається необхідна допомога. На жаль, у Запоріжжі внаслідок атаки загинула дитина. Мої щирі співчуття рідним і близьким", — повідомив Володимир Зеленський.

Наслідки російської атаки. Фото: ДСНС Київщини

Зеленський зазначив, що у столиці тривають роботи з відновлення електро- та водопостачання. Водночас знеструмлення зафіксовані в низці областей: Київській, Донецькій, Чернігівській, Черкаській, Харківській, Сумській, Полтавській, Одеській і Дніпропетровській. Відновлювальні роботи також тривають у Запоріжжі, Кіровоградській і Херсонській областях.

Гасіння пожежі. Фото: ДСНС Дніпропетровщини

"Саме цивільна, енергетична інфраструктура — головна мішень російських ударів перед опалювальним сезоном. Разом ми можемо захистити людей від цього терору. Потрібні не порожні слова, а рішучі дії — США, Європи, "сімки" — у реалізації постачань ППО, у санкціях", — зазначив президент.

Нагадаємо, у Чернігівській області під атакою РФ опинився енергетичний об'єкт.

Також на Дніпропетровщині, у Кривому Розі, Росія атакувала цивільне підприємство.

У Києві триває ліквідація наслідків обстрілів. В КМДА пояснили, як працюватимуть школи після масованої атаки.