У Кривому Розі ліквідували пожежу після ракетного удару

Наслідки атаки РФ по Дніпропетровщині. Фото: ДСНС України

Протягом ночі 10 жовтня Україна зазнала масованої повітряної атаки. Російські війська застосували дрони-камікадзе, балістичні та крилаті ракети. У Кривому Розі станом на ранок ситуація повністю контрольована.

Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

За даними військових, сили ППО у Дніпропетровській області знищили близько 60 ворожих безпілотників. Втім деякі повітряні цілі не вдалося ліквідувати. У Кривому Розі зафіксовано влучання в об’єкт цивільної інфраструктури, внаслідок чого пошкоджено будівлю одного з приватних підприємств. Виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники.

Гасіння пожежі. Фото: ДСНС Дніпропетровщини

Спочатку повідомлялося про одного потерпілого, однак згодом стало відомо, що поранення отримали троє чоловіків віком 36, 45 і 53 років. Двох із них госпіталізовано, їхній стан оцінюють як середньої тяжкості. Ще один потерпілий отримав акубаротравму.

Понівечені автівки. Фото: ДСНС Дніпропетровщини

Крім того, у Криворізькому районі було поранено 66-річного чоловіка, а в Нікопольському районі ворог обстріляв Нікополь і Марганець з артилерії та систем залпового вогню "Град". Дані щодо пошкоджень та постраждалих уточнюються.

У самому Кривому Розі комунальні служби, громадський транспорт, лікарні та соціальні установи працюють у звичному режимі. Електропостачання відновлене, однак енергетики попереджають, що через пошкодження інфраструктури в інших регіонах ситуація залишається напруженою. Мешканців просять зберігати запас води, тримати зарядженими телефони та павербанки.

Нагадаємо, внаслідок російських масованих атак у Полтавській області запровадили відключення світла. Аналогічна ситуація й у Сумській області.