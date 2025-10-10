Відео
Головна Новини дня На Сумщині запровадили графіки аварійних відключень світла

На Сумщині запровадили графіки аварійних відключень світла

Дата публікації: 10 жовтня 2025 08:08
На Сумщині 10 жовтня запровадили графіки відключень світла — деталі
Аварійна бригада. Фото: ДТЕК

У Сумській області у пʼятницю, 10 жовтня, запровадили графіки аварійних відключень світла. Причиною є наслідки російської атаки на енергосистему.

Про це повідомила пресслужба АТ "Сумиобленерго" у Telegram.

Читайте також:

Графіки відключень світла на Сумщині 10 жовтня

Відомо, що наразі графіки аварійних відключень (ГАВ) світла діють для десятьох черг споживачів. 

У "Сумиобленерго" нагадали, що їх застосовують в аварійних випадках, коли за дуже короткий термін необхідно негайно знизити величину потужності, що споживається з мережі.

"У таких випадках тривалість знеструмлення спрогнозувати неможливо, бо це аварійна ситуація. Головна причина застосування будь-яких обмежень — це військова агресія Росії проти українського народу та пошкодження енергообʼєктів унаслідок обстрілів армією РФ", — йдеться у повідомленні.

Усі обмеження в електроенергії діють до скасування командою "Укренерго".

Допис "Сумиобленерго". Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 10 жовтня російські окупанти завдали ударів по об’єктах енергосистеми та газопостачання у Запоріжжі.

Крім того, проблеми зі світлом та водопостачанням спостерігаються у Києві. Наразі там відомо про 12-х поранених.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
