На Сумщині 10 жовтня запровадили графіки відключень світла — деталі

У Сумській області у пʼятницю, 10 жовтня, запровадили графіки аварійних відключень світла. Причиною є наслідки російської атаки на енергосистему.

Про це повідомила пресслужба АТ "Сумиобленерго" у Telegram.

Графіки відключень світла на Сумщині 10 жовтня

Відомо, що наразі графіки аварійних відключень (ГАВ) світла діють для десятьох черг споживачів.

У "Сумиобленерго" нагадали, що їх застосовують в аварійних випадках, коли за дуже короткий термін необхідно негайно знизити величину потужності, що споживається з мережі.

"У таких випадках тривалість знеструмлення спрогнозувати неможливо, бо це аварійна ситуація. Головна причина застосування будь-яких обмежень — це військова агресія Росії проти українського народу та пошкодження енергообʼєктів унаслідок обстрілів армією РФ", — йдеться у повідомленні.

Усі обмеження в електроенергії діють до скасування командою "Укренерго".

Нагадаємо, у ніч проти 10 жовтня російські окупанти завдали ударів по об’єктах енергосистеми та газопостачання у Запоріжжі.

Крім того, проблеми зі світлом та водопостачанням спостерігаються у Києві. Наразі там відомо про 12-х поранених.