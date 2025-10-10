Масована атака на енергетику — у Запоріжжі перекрито рух через ДніпроГЕС

Пожежа. Фото ілюстративне: ДСНС Запоріжжя

Росія вкотре провела чергову масштабну атаку на енергетичну інфраструктуру України. У Запоріжжі цієї ночі ворог завдав ударів по об’єктах енергосистеми та газопостачання.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

У Запоріжжі тимчасово перекрито рух через греблю ДніпроГЕС. Як уточнив Федоров, це превентивний крок, необхідний для забезпечення безпеки громадян. Проїзд буде відновлено одразу після того, як ситуація дозволить.

На місцях працюють аварійні та енергетичні служби, триває оцінка наслідків обстрілів і ліквідація пошкоджень. Влада закликає мешканців залишатися обережними та стежити за офіційними повідомленнями.

Росія атакувала об'єкти газопостачання

Окрім того, як повідомив Іван Федоров, в Запоріжжі пошкоджено об'єкти газової інфраструктури. Мешканців просять ощадливо користуватися газом та попередили про тимчасові обмеження.

Повідомлення Запоріжжягаз. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Києві виникли проблеми з електропостачанням через масовану атаку України. У столиці досі лунають вибухи.