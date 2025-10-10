Ворог атакував Київ та Запоріжжя балістикою та дронами, в результаті є постраждалі та зафіксовані пожежі

Наслідки атаки російських окупантів на Броварський район Київщини. Фото: КОВА

Цієї ночі російські окупанти атакували дронами-камікадзе та балістичними ракетами Київщину та Запоріжжя. В результаті є постраждалі, руйнування та пожежі.

Про це повідомляють в КОВА, голова Запорізької ОВА Іван Федоров та Повітряні сили ЗС України.

Яка ситуація після атак РФ на Київщину

Руйнування та пожежа в Броварьскому районі. Фото: КОВА

За останніми даними, у столиці у Печерському районі внаслідок атаки пожежа на 6-7 поверхах 17-типоверхового будинку. Пошкоджені низка квартир. Людей евакуюють, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Мер Києва Віталій Кличко проінформував, що у Печерському районі є двоє постраждалих через атаку окупантів РФ. Одній людині медики допомогли на місці, а іншу госпіталізували.

Повідомлення КМВА. Фото: Скриншот

У КМВА повідомляють, що через обстріли можливі проблеми зі світлом.

Також зафіксовані падіння уламків збитих дронів на кількох локаціях. Зокрема, у Подільському районі у дворі виявили уламки збитої ворожої цілі.

У Броварському районі Київської області працівники ДСНС ліквідовують пожежу приватного будинку та будівлі мінімаркету. Постраждалих не виявлено.

Оновлення на 03:17. За інформацією Кличка, кількість постраждалих у Києві зросла до восьми людей. П'ятеро з них зараз у лікарні.

Оновлення на 03:35. Кличко повідомив, що через удари окупантів по енергоінфраструктурі у Києві на Лівому березі Києва немає світла. Також є проблеми з водопостачанням.

Оновлення на 03:43. Кличко повідомив, що кількість постраждалих вже становить дев'ятеро людей.

Повідомлення Кличка. Фото: Скриншот

Що після обстрілів РФ у Запоріжжі

Повідомлення Запорізької ОВА. Фото: Скриншот

За повідомленням Івана Федорова, в результати цинічної атаки окупантів РФ є двоє постраждалих: 7-річна дитина та 45-річна жінка. Медики оцінюють їхній стан як тяжкий. Кожному надається необхідна допомога.

Федоров проінформував, що в результаті удару по Запоріжжю сталася пожежа.

Нагадаємо, напередодні ввечері у Дніпрі лунали вибухи. Російські війська завдали ударів і по області: атакували FPV-дронами та артилерією.

Також повідомлялось, що окупанти РФ намагаються ускладнити сполучення з прифронтовими областями. Наразі у напрямку Сумської та Чернігівської областей тимчасово призупинений рух поїздів.