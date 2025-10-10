Враг атаковал Киев и Запорожье баллистикой и дронами, в результате есть пострадавшие и зафиксированы пожары

Последствия атаки российских оккупантов на Броварской район Киевской области. Фото: КОВА

Этой ночью российские оккупанты атаковали дронами-камикадзе и баллистическими ракетами Киевскую область и Запорожье. В результате есть пострадавшие, разрушения и пожары.

Об этом сообщают в КОВА, председатель Запорожской ОВА Иван Федоров и Воздушные силы ВС Украины.

Какая ситуация после атак РФ на Киевскую область

Разрушения и пожар в Броварском районе. Фото: КОВА

По последним данным, в столице в Печерском районе в результате атаки пожар на 6-7 этажах 17-этажного дома. Повреждены ряд квартир. Людей эвакуируют, сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Мэр Киева Виталий Кличко проинформировал, что в Печерском районе есть двое пострадавших из-за атаки оккупантов РФ. Одному человеку медики помогли на месте, а другого госпитализировали.

Сообщение КГВА. Фото: Скриншот

В КГВА сообщают, что из-за обстрелов возможны проблемы со светом.

Также зафиксированы падения обломков сбитых дронов на нескольких локациях. В частности, в Подольском районе во дворе обнаружили обломки сбитой вражеской цели.

В Броварском районе Киевской области работники ГСЧС ликвидируют пожар частного дома и здания минимаркета. Пострадавших не обнаружено.

Что после обстрелов РФ в Запорожье

Сообщение Запорожской ОГА. Фото: Скриншот

По сообщению Ивана Федорова, в результате циничной атаки оккупантов РФ есть двое пострадавших: 7-летний ребенок и 45-летняя женщина. Медики оценивают их состояние как тяжелое. Каждому оказывается необходимая помощь.

Федоров проинформировал, что в результате удара по Запорожью произошел пожар.

Напомним, накануне вечером в Днепре раздавались взрывы. Российские войска нанесли удары и по области: атаковали FPV-дронами и артиллерией.

Также сообщалось, что оккупанты РФ пытаются усложнить сообщение с прифронтовыми областями. Сейчас в направлении Сумской и Черниговской областей временно приостановлено движение поездов.