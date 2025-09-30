На Черниговщине из-за обстрелов остановились поезда - какой график

На Черниговщине из-за обстрелов остановились поезда — график
Во вторник, 30 сентября, на Черниговщине снова произошли обстрелы железнодорожной инфраструктуры. При обследовании пути было подтверждено обесточивание на Нежинском направлении, что повлекло задержки движения поездов.
Об этом сообщает Укрзализныця в Telegram во вторник, 30 сентября.
На Черниговщине из-за обстрелов остановились поезда
В "Укрзализныце" сообщили, что все поезда сумского и черниговского направлений временно будут курсировать под резервными тепловозами.
Наибольшее отклонение от графика сейчас имеет поезд №143 сообщением Сумы — Львов, который опоздал на семь часов.
В обратном направлении поезд №144 Львов — Сумы также отправится с задержкой.
Пассажиров призывают следить за актуальным состоянием движения поездов на сайте Укрзализныци.
Напомним, что в Днепре возросло количество пострадавших после вчерашней атаки российских беспилотников. По состоянию на сегодня известно о 28 людях, которые получили ранения, среди них — двое детей.
Кроме того, в Харькове сегодня также прогремели взрывы.
Читайте Новини.LIVE!