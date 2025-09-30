Відео
Головна Новини дня На Чернігівщині через обстріли зупинилися потяги — який графік

На Чернігівщині через обстріли зупинилися потяги — який графік

Дата публікації: 30 вересня 2025 21:11
На Чернігівщині через обстріли зупинилися потяги — який графік
Поїзд Укрзалізниці. Фото: УЗ

У вівторок, 30 вересня, на Чернігівщині знову сталися обстріли залізничної інфраструктури. Під час обстеження колії було підтверджено знеструмлення на Ніжинському напрямку, що спричинило затримки руху поїздів.

Про це повідомляє Укрзалізниця у Telegram у вівторок, 30 вересня.

На Чернігівщині через обстріли зупинилися потяги

У "Укрзалізниці" повідомили, що всі поїзди сумського та чернігівського напрямків тимчасово курсуватимуть під резервними тепловозами.

Найбільше відхилення від графіка наразі має поїзд №143 сполученням Суми — Львів, який запізнився на сім годин.

У зворотному напрямку поїзд №144 Львів — Суми також вирушить із затримкою.

Пасажирів закликають стежити за актуальним станом руху поїздів на сайті Укрзалізниці.

Нагадаємо, що у Дніпрі зросла кількість постраждалих після вчорашньої атаки російських безпілотників. Станом на сьогодні відомо про 28 людей, які отримали поранення, серед них — двоє дітей.

Крім того, у Харкові сьогодні також пролунали вибухи.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
