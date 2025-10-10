Массированная атака на энергетику - в Запорожье перекрыто движение через ДнепроГЭС

Пожар. Фото иллюстративное: ГСЧС Запорожья

Россия в очередной раз провела очередную масштабную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины. В Запорожье этой ночью враг нанес удары по объектам энергосистемы и газоснабжения.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.

В Запорожье временно перекрыто движение через плотину ДнепроГЭС. Как уточнил Федоров, это превентивный шаг, необходимый для обеспечения безопасности граждан. Проезд будет восстановлен сразу после того, как ситуация позволит.

На местах работают аварийные и энергетические службы, продолжается оценка последствий обстрелов и ликвидация повреждений. Власти призывают жителей оставаться осторожными и следить за официальными сообщениями.

Россия атаковала объекты газоснабжения

Кроме того, как сообщил Иван Федоров, в Запорожье повреждены объекты газовой инфраструктуры. Жителей просят экономно пользоваться газом и предупредили о временных ограничениях.

Сообщение Запорожьегаз. Фото: скриншот

Напомним, в Киеве возникли проблемы с электроснабжением из-за массированной атаки Украины. В столице до сих пор раздаются взрывы.