Видео

Главная Новости дня На Сумщине ввели графики аварийных отключений света

На Сумщине ввели графики аварийных отключений света

Ua ru
Дата публикации 10 октября 2025 08:08
В Сумской области 10 октября ввели графики отключений света — подробности
Аварийная бригада. Фото: ДТЭК

В Сумской области в пятницу, 10 октября, ввели графики аварийных отключений света. Причиной являются последствия российской атаки на энергосистему.

Об этом сообщила пресс-служба АО "Сумыоблэнерго" в Telegram.

Читайте также:

Графики отключений света на Сумщине 10 октября

Известно, что сейчас графики аварийных отключений (ГАО) света действуют для десяти очередей потребителей.

В "Сумыоблэнерго" напомнили, что их применяют в аварийных случаях, когда за очень короткий срок необходимо немедленно снизить величину потребляемой мощности из сети.

"В таких случаях продолжительность обесточивания спрогнозировать невозможно, потому что это аварийная ситуация. Главная причина применения любых ограничений — это военная агрессия России против украинского народа и повреждения энергообъектов в результате обстрелов армией РФ", — говорится в сообщении.

Все ограничения в электроэнергии действуют до отмены командой "Укрэнерго".

null
Пост "Сумыоблэнерго". Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 10 октября российские оккупанты нанесли удары по объектам энергосистемы и газоснабжения в Запорожье.

Кроме того, проблемы со светом и водоснабжением наблюдаются в Киеве. Сейчас там известно о 12-х раненых.

