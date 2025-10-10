Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Ракета попала в объект инфраструктуры Кривого Рога — что известно

Ракета попала в объект инфраструктуры Кривого Рога — что известно

Ua ru
Дата публикации 10 октября 2025 09:24
В Кривом Роге ликвидировали пожар после ракетного удара
Последствия атаки РФ по Днепропетровской области. Фото: ГСЧС Украины

В течение ночи 10 октября Украина подверглась массированной воздушной атаке. Российские войска применили дроны-камикадзе, баллистические и крылатые ракеты. В Кривом Роге по состоянию на утро ситуация полностью контролируется.

Об этом сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул.

Реклама
Читайте также:

ВСУ сбили около 60 дронов над Днепропетровской областью

По данным военных, силы ПВО в Днепропетровской области уничтожили около 60 вражеских беспилотников. Впрочем некоторые воздушные цели не удалось ликвидировать. В Кривом Роге зафиксировано попадание в объект гражданской инфраструктуры, в результате чего повреждено здание одного из частных предприятий. Возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели.

null
Тушение пожара. Фото: ГСЧС Днепропетровщины

Сначала сообщалось об одном пострадавшем, однако впоследствии стало известно, что ранения получили трое мужчин в возрасте 36, 45 и 53 года. Двое из них госпитализированы, их состояние оценивается как средней тяжести. Еще один пострадавший получил акубаротравму.

null
Изуродованные машины. Фото: ГСЧС Днепропетровской области

Кроме того, в Криворожском районе был ранен 66-летний мужчина, а в Никопольском районе враг обстрелял Никополь и Марганец из артиллерии и систем залпового огня "Град". Данные о повреждениях и пострадавших уточняются.

В самом Кривом Роге коммунальные службы, общественный транспорт, больницы и социальные учреждения работают в обычном режиме. Электроснабжение восстановлено, однако энергетики предупреждают, что из-за повреждения инфраструктуры в других регионах ситуация остается напряженной. Жителей просят хранить запас воды, держать заряженными телефоны и павербанки.

Напомним, в результате российский массированных атак в Полтавской области ввели отключение света. Аналогичная ситуация и в Сумской области.

Кривой Рог пожар Днепропетровская область обстрелы война в Украине
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации