В Кривом Роге ликвидировали пожар после ракетного удара

Последствия атаки РФ по Днепропетровской области. Фото: ГСЧС Украины

В течение ночи 10 октября Украина подверглась массированной воздушной атаке. Российские войска применили дроны-камикадзе, баллистические и крылатые ракеты. В Кривом Роге по состоянию на утро ситуация полностью контролируется.

Об этом сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул.

Реклама

Читайте также:

ВСУ сбили около 60 дронов над Днепропетровской областью

По данным военных, силы ПВО в Днепропетровской области уничтожили около 60 вражеских беспилотников. Впрочем некоторые воздушные цели не удалось ликвидировать. В Кривом Роге зафиксировано попадание в объект гражданской инфраструктуры, в результате чего повреждено здание одного из частных предприятий. Возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели.

Тушение пожара. Фото: ГСЧС Днепропетровщины

Сначала сообщалось об одном пострадавшем, однако впоследствии стало известно, что ранения получили трое мужчин в возрасте 36, 45 и 53 года. Двое из них госпитализированы, их состояние оценивается как средней тяжести. Еще один пострадавший получил акубаротравму.

Изуродованные машины. Фото: ГСЧС Днепропетровской области

Кроме того, в Криворожском районе был ранен 66-летний мужчина, а в Никопольском районе враг обстрелял Никополь и Марганец из артиллерии и систем залпового огня "Град". Данные о повреждениях и пострадавших уточняются.

В самом Кривом Роге коммунальные службы, общественный транспорт, больницы и социальные учреждения работают в обычном режиме. Электроснабжение восстановлено, однако энергетики предупреждают, что из-за повреждения инфраструктуры в других регионах ситуация остается напряженной. Жителей просят хранить запас воды, держать заряженными телефоны и павербанки.

Напомним, в результате российский массированных атак в Полтавской области ввели отключение света. Аналогичная ситуация и в Сумской области.