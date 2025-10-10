В Кривом Роге ликвидировали пожар после ракетного удара

Ракета попала в объект инфраструктуры Кривого Рога — что известно
В течение ночи 10 октября Украина подверглась массированной воздушной атаке. Российские войска применили дроны-камикадзе, баллистические и крылатые ракеты. В Кривом Роге по состоянию на утро ситуация полностью контролируется.
Об этом сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул.
ВСУ сбили около 60 дронов над Днепропетровской областью
По данным военных, силы ПВО в Днепропетровской области уничтожили около 60 вражеских беспилотников. Впрочем некоторые воздушные цели не удалось ликвидировать. В Кривом Роге зафиксировано попадание в объект гражданской инфраструктуры, в результате чего повреждено здание одного из частных предприятий. Возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели.
Сначала сообщалось об одном пострадавшем, однако впоследствии стало известно, что ранения получили трое мужчин в возрасте 36, 45 и 53 года. Двое из них госпитализированы, их состояние оценивается как средней тяжести. Еще один пострадавший получил акубаротравму.
Кроме того, в Криворожском районе был ранен 66-летний мужчина, а в Никопольском районе враг обстрелял Никополь и Марганец из артиллерии и систем залпового огня "Град". Данные о повреждениях и пострадавших уточняются.
В самом Кривом Роге коммунальные службы, общественный транспорт, больницы и социальные учреждения работают в обычном режиме. Электроснабжение восстановлено, однако энергетики предупреждают, что из-за повреждения инфраструктуры в других регионах ситуация остается напряженной. Жителей просят хранить запас воды, держать заряженными телефоны и павербанки.
Напомним, в результате российский массированных атак в Полтавской области ввели отключение света. Аналогичная ситуация и в Сумской области.
