Главная Новости дня На Полтавщине действуют графики отключения света — что известно

Дата публикации 10 октября 2025 08:28
В Полтавской области 10 октября действуют графики аварийных отключений света
Ремонт электросетей. Фото иллюстративное: ДТЭК

В Полтавской области ввели график аварийного отключения потребителей электроэнергии. Это произошло в результате российского обстрела в ночь на 10 октября.

Об этом сообщила пресс-служба "Полтаваоблэнерго".

Отключение света на Полтавщине

"10 октября 2025 года с 2:55 в Полтавской области применен график аварийного отключения потребителей электроэнергии (ГАО). Причина введения мер — последствия российских атак на объекты энергетики", — говорится в сообщении.

Подачу электроэнергии восстановят после устранения аварии и поступления соответствующих распоряжений от "Укрэнерго".

Пост "Полтаваоблэнерго". Фото: скриншот

Напомним, в Киеве в результате российского обстрела часть жителей осталась без электроэнергии.

Кроме того, на Сумщине также действуют графики аварийных отключений света.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
