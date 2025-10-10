В Полтавской области 10 октября действуют графики аварийных отключений света

На Полтавщине действуют графики отключения света — что известно
В Полтавской области ввели график аварийного отключения потребителей электроэнергии. Это произошло в результате российского обстрела в ночь на 10 октября.
Об этом сообщила пресс-служба "Полтаваоблэнерго".
Отключение света на Полтавщине
"10 октября 2025 года с 2:55 в Полтавской области применен график аварийного отключения потребителей электроэнергии (ГАО). Причина введения мер — последствия российских атак на объекты энергетики", — говорится в сообщении.
Подачу электроэнергии восстановят после устранения аварии и поступления соответствующих распоряжений от "Укрэнерго".
Напомним, в Киеве в результате российского обстрела часть жителей осталась без электроэнергии.
Кроме того, на Сумщине также действуют графики аварийных отключений света.
