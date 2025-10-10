У Полтавській області 10 жовтня діють графіки аварійних відключень світла

На Полтавщині діють графіки відключення світла — що відомо
У Полтавській області запровадили графік аварійного відключення споживачів електроенергії. Це сталося внаслідок російського обстрілу у ніч проти 10 жовтня.
Про це повідомила пресслужба "Полтаваобленерго".
Відключення світла на Полтавщині
"10 жовтня 2025 року з 2:55 в Полтавській області застосований графік аварійного відключення споживачів електроенергії (ГАВ). Причина запровадження заходів – наслідки російських атак на обʼєкти енергетики", — йдеться у повідомленні.
Подачу електроенергії відновлять після усунення аварії та надходження відповідних розпоряджень від "Укренерго".
Нагадаємо, у Києві внаслідок російського обстрілу частина мешканців залишилася без електроенергії.
Крім того, на Сумщині також діють графіки аварійних відключень світла.
