Україна
На Полтавщині діють графіки відключення світла — що відомо

На Полтавщині діють графіки відключення світла — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 10 жовтня 2025 08:28
У Полтавській області 10 жовтня діють графіки аварійних відключень світла
Ремонт електромереж. Фото ілюстративне: ДТЕК

У Полтавській області запровадили графік аварійного відключення споживачів електроенергії. Це сталося внаслідок російського обстрілу у ніч проти 10 жовтня.

Про це повідомила пресслужба "Полтаваобленерго".

Читайте також:

Відключення світла на Полтавщині

"10 жовтня 2025 року з 2:55 в Полтавській області застосований графік аварійного відключення споживачів електроенергії (ГАВ). Причина запровадження заходів – наслідки російських атак на обʼєкти енергетики", — йдеться у повідомленні.

Подачу електроенергії відновлять після усунення аварії та надходження відповідних розпоряджень від "Укренерго".

null
Допис "Полтаваобленерго". Фото: скриншот

Нагадаємо, у Києві внаслідок російського обстрілу частина мешканців залишилася без електроенергії

Крім того, на Сумщині також діють графіки аварійних відключень світла.

війна обстріли Полтавська область відключення світла графіки відключень світла
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
