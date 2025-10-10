У Полтавській області 10 жовтня діють графіки аварійних відключень світла

Ремонт електромереж. Фото ілюстративне: ДТЕК

У Полтавській області запровадили графік аварійного відключення споживачів електроенергії. Це сталося внаслідок російського обстрілу у ніч проти 10 жовтня.

Про це повідомила пресслужба "Полтаваобленерго".

Відключення світла на Полтавщині

"10 жовтня 2025 року з 2:55 в Полтавській області застосований графік аварійного відключення споживачів електроенергії (ГАВ). Причина запровадження заходів – наслідки російських атак на обʼєкти енергетики", — йдеться у повідомленні.

Подачу електроенергії відновлять після усунення аварії та надходження відповідних розпоряджень від "Укренерго".

Допис "Полтаваобленерго". Фото: скриншот

Нагадаємо, у Києві внаслідок російського обстрілу частина мешканців залишилася без електроенергії.

Крім того, на Сумщині також діють графіки аварійних відключень світла.