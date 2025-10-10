Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня РФ бьет по гражданским целям — Зеленский сделал заявление

РФ бьет по гражданским целям — Зеленский сделал заявление

Ua en ru
Дата публикации 10 октября 2025 09:27
Зеленский призвал G7 и США ускорить поставки систем ПВО
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по всей стране продолжаются работы по ликвидации последствий массированной атаки России на энергетическую инфраструктуру. По его словам, это была циничная и спланированная операция, направленная против систем, которые обеспечивают повседневную жизнь украинцев.

Об этом Владимир Зеленский написал на своей странице в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Зеленский призвал партнеров ускорить поставку средств ПВО

"Циничная и просчитанная атака: более 450 дронов и более трех десятков ракет против всего, что обеспечивает нормальность жизни и чего россияне хотят нас лишить. По состоянию на сейчас по стране известно о более чем 20 пострадавших людях — всем оказывается необходимая помощь. К сожалению, в Запорожье в результате атаки погиб ребенок. Мои искренние соболезнования родным и близким", — сообщил Владимир Зеленский.

Обстріли
Последствия российской атаки. Фото: ГСЧС Киевской области

Зеленский отметил, что в столице продолжаются работы по восстановлению электро- и водоснабжения. В то же время обесточивание зафиксированы в ряде областей: Киевской, Донецкой, Черниговской, Черкасской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Одесской и Днепропетровской. Восстановительные работы также продолжаются в Запорожье, Кировоградской и Херсонской областях.

Блекаути
Тушение пожара. Фото: ГСЧС Днепропетровщины

"Именно гражданская, энергетическая инфраструктура — главная мишень российских ударов перед отопительным сезоном. Вместе мы можем защитить людей от этого террора. Нужны не пустые слова, а решительные действия — США, Европы, "семерки" — в реализации поставок ПВО, в санкциях", — отметил президент.

Напомним, в Черниговской области под атакой РФ оказался энергетический объект.

Также на Днепропетровщине, в Кривом Роге, Россия атаковала гражданское предприятие.

В Киеве продолжается ликвидация последствий обстрелов. В КГГА объяснили, как будут работать школы после массированной атаки.

Владимир Зеленский российские войска обстрелы сфера энергетики война в Украине
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации