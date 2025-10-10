Зеленский призвал G7 и США ускорить поставки систем ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по всей стране продолжаются работы по ликвидации последствий массированной атаки России на энергетическую инфраструктуру. По его словам, это была циничная и спланированная операция, направленная против систем, которые обеспечивают повседневную жизнь украинцев.

Об этом Владимир Зеленский написал на своей странице в Telegram.

"Циничная и просчитанная атака: более 450 дронов и более трех десятков ракет против всего, что обеспечивает нормальность жизни и чего россияне хотят нас лишить. По состоянию на сейчас по стране известно о более чем 20 пострадавших людях — всем оказывается необходимая помощь. К сожалению, в Запорожье в результате атаки погиб ребенок. Мои искренние соболезнования родным и близким", — сообщил Владимир Зеленский.

Последствия российской атаки. Фото: ГСЧС Киевской области

Зеленский отметил, что в столице продолжаются работы по восстановлению электро- и водоснабжения. В то же время обесточивание зафиксированы в ряде областей: Киевской, Донецкой, Черниговской, Черкасской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Одесской и Днепропетровской. Восстановительные работы также продолжаются в Запорожье, Кировоградской и Херсонской областях.

Тушение пожара. Фото: ГСЧС Днепропетровщины

"Именно гражданская, энергетическая инфраструктура — главная мишень российских ударов перед отопительным сезоном. Вместе мы можем защитить людей от этого террора. Нужны не пустые слова, а решительные действия — США, Европы, "семерки" — в реализации поставок ПВО, в санкциях", — отметил президент.

