Зеленский отметил 30-летие поднятия флага Украины в Антарктиде

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о 30-й годовщине со дня поднятия государственного флага Украины на антарктической станции "Академик Вернадский". Он отметил, что даже в условиях войны Украина продолжает развивать науку и поддерживать исследовательскую деятельность, что имеет важное значение для национального достоинства и международного авторитета государства.

