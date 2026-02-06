Видео
Главная Новости дня Зеленский отметил 30-летие поднятия флага Украины в Антарктиде

Зеленский отметил 30-летие поднятия флага Украины в Антарктиде

Ua ru
Дата публикации 6 февраля 2026 20:04
Зеленский отметил 30-летие поднятия флага Украины в Антарктиде
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о 30-й годовщине со дня поднятия государственного флага Украины на антарктической станции "Академик Вернадский". Он отметил, что даже в условиях войны Украина продолжает развивать науку и поддерживать исследовательскую деятельность, что имеет важное значение для национального достоинства и международного авторитета государства.

Владимир Зеленский Антарктида
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
