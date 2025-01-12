Пингвины возле станции Академик Вернадский — в НАНЦ показали маленьких птиц

Пингвины возле станции "Академик Вернадский". Фото: facebook.com/AntarcticCenter

Возле антарктической станции "Академик Вернадский" родилось около тысячи маленьких пингвинов. Известно, что в части гнезд еще остаются яйца, поэтому количество будет увеличиваться.

Об этом сообщила пресс-служба Национального антарктического научного центра в Facebook.

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Пингвинята возле станции "Академик Вернадский"

"Они сейчас очень разные: некоторые только вылупились, а некоторые уже большие и размером почти как их родители", — рассказал биолог 29-й УАЭ Светозар Давыденко.

Станция расположена на острове Галиндез. Известно, что там гнездятся преимущественно субантарктические пингвины. Их еще называют ослиные за характерный громкий крик.

Весной они прилетают на остров для размножения. Пингвины строят гнезда, откладывают яйца и заботятся о птенцах.

"На видео вы можете увидеть, как происходит процесс кормления. После того, как птенец просит поесть, взрослый пингвин "поставляет" частично переваренную пищу (прежде всего это крылья) из пищевода в клюв, а детеныш оттуда ею лакомится", — говорится в сообщении.

В прошлом сезоне на Галиндезе рекордная популяция субантарктических пингвинов достигла семи тысяч.

Пост НАНЦ. Фото: скриншот

Напомним, в декабре возле научного центра академика Вернадского появились первые пингвинята. В НАНЦ публиковали фото.

Также императорский пингвин достался Австралии из Антарктиды в поисках пищи, преодолев более 3500 километров.