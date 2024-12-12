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На станції Вернадського з'явилися перші малюки пінгвінів — фото

12 грудня 2024 16:57
Євгенія Брюховецька - редактор
В Антарктиці біля станції Вернадського вилупилися перші малюки пінгвінів
Малюки пінгвінів. Фото: станція академіка Вернадського
Євгенія Брюховецька - редактор

В Антарктиці поблизу наукового центру академіка Вернадського цього сезону вже з'явилися перші малюки пінгвінів. В одному гнізді виявили одразу двох пташенят. 

Про це повідомила пресслужба Центру у Facebook у четвер, 12 грудня.

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Біолог станції виявив одразу двох малюків пінгвінів у тому гнізді, де з'явилися перші яйця, — на скелі біля лабораторії з дослідження геокосмосу.

"Перше дитинча вже активне — годується, пищить, тож йому десь пів доби. А друге, мабуть, вилупилося прямо перед моїм приходом, бо воно ще в шматках шкаралупи й ховається під дорослого пінгвіна", — розповів він.

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Малюки пінгвінів. Фото: станція академіка Вернадського
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Малюки пінгвінів. Фото: станція академіка Вернадського
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Малюки пінгвінів. Фото: станція академіка Вернадського

Тепер пташенята близько місяця перебуватимуть в гнізді з батьками, які їх доглядатимуть по черзі: годуватимуть крилем з дзьоба, грітимуть та охоронятимуть від хижих птахів. Вчені розповіли, що новонароджені вкриті сірим пушком, який почнуть змінювати на чорно-біле пір'я через місяць.

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Малюки пінгвінів. Фото: станція академіка Вернадського
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Малюки пінгвінів. Фото: станція академіка Вернадського

Потім вони почнуть збиратися у невеликі групи пташенят, за якими будуть стежити кілька дорослих пінгвінів.  

"Зазвичай до цього часу малеча вже сягає розмірів батьків і продовжує активно випрошувати в них їжу. Інколи це виглядає дуже кумедно, коли пінгвін тато або мама тікає від настирливих дітлахів, а ті наздоганяють їх, щоб поїсти", —  розповіли науковці станції.

Там нагадали, що на острові Галіндез переважають субантарктичні пінгвіни — зараз їх проживає там близько 4000. За ними спостерігають в контексті зміни клімату, адже ріст і просування гніздових колоній на південь є одним з доказів потепління в Антарктиці.

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Скриншот допису Центру
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Скриншот допису Центру

Нагадаємо, у жовтні на станції академіка Вернадського повідомили про початок весни в Антарктиці, коли море звільняється від льоду. Це сприяє поверненню тисяч субантарктичних пінгвінів.

А 5 листопада полярники знайшли перше яйце пінгвіна за цей рік та пояснили, що це означає.

тварини Антарктида вчені Станція Академік Вернадський

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