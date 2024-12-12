В Антарктике у станции Вернадского вылупились первые малыши пингвинов

Малыши пингвинов. Фото: Станция Академика Вернадского

В Антарктике вблизи научного центра Академика Вернадского в этом сезоне уже появились первые малыши пингвинов. В одном гнезде обнаружили сразу двух птенцов.

Об этом сообщила пресс-служба Центра в Facebook в четверг, 12 декабря.

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Биолог станции обнаружил сразу двух малышей пингвинов в том гнезде, где появились первые яйца — на скале возле лаборатории по исследованию геокосмоса.

"Первый детеныш уже активный — кормится, пищит, поэтому ему где-то половина суток. А второй, видимо, вылупился прямо перед моим приходом, потому что он еще в кусках скорлупы и прячется под взрослого пингвина", — рассказал он.

Малыши пингвинов. Фото: Станция Академика Вернадского

Малыши пингвинов. Фото: Станция Академика Вернадского

Малыши пингвинов. Фото: Станция Академика Вернадского

Теперь птенцы около месяца будут находиться в гнезде с родителями, которые будут их ухаживать по очереди: кормить крилем из клюва, греть и охранять от хищных птиц. Ученые рассказали, что новорожденные покрыты серым пушком, который начнут менять на черно-белые перья через месяц.

Малыши пингвинов. Фото: Станция Академика Вернадского

Малыши пингвинов. Фото: Станция Академика Вернадского

Затем они начнут собираться в небольшие группы птенцов, за которыми будут следить несколько взрослых пингвинов.

"Обычно к этому времени малыши уже достигают размеров родителей и продолжает активно выпрашивать у них еду. Иногда это выглядит очень забавно, когда пингвин папа или мама убегает от назойливых детей, а те догоняют их, чтобы поесть", — рассказали ученые станции.

Там напомнили, что на острове Галиндез преобладают субантарктические пингвины — сейчас их проживает около 4000. За ними наблюдают в контексте изменения климата, ведь рост и продвижение гнездовых колоний на юг являются одним из доказательств потепления в Антарктике.

Скриншот сообщения Центра

Скриншот сообщения Центра

Напомним, в октябре на Станции Академика Вернадского сообщили о начале весны в Антарктике, когда море освобождается ото льда. Это способствует возвращению тысяч субантарктических пингвинов.

А 5 ноября полярники обнаружили первое яйцо пингвина за этот год и объяснили, что это означает.