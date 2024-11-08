Пінгвін приплив до Австралії в пошуках їжі

Пінгвін на березі Австралії. Фото: CNN

Імператорський пінгвін приплив з Антарктиди до Австралії, намагаючись знайти їжу. Загалом він подолав понад 3500 кілометрів.

Про це повідомляє CNN.

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Пінгвін на березі Австралії

Птаха помітив Аарон Фаулер, який займався серфінгом біля містечка Денмарк (південно-західне узбережжя Австралії).

"Він був величезний, він був набагато більшим за морського птаха. І ми думали, що це за штука виходить із води? І у нього був хвіст, який стирчав, як у качки", — сказав Фаулер.

Побачивши Фаулера та його товаришів, виснажений пінгвін відразу побіг до людей, по дорозі уткнувшись мордочкою в пісок.

Відстань, яку здолав пінгвін. Фото: CNN

Наразі мандрівник проходить реабілітацію під наглядом фахівців та від'їдається.

Пінгвін у безпечному місці. Фото: CNN

Раніше ми повідомляли, що біля станції "Академік Вернадський" полярники знайшли перше яйце пінгвіна за цей рік. Це означає, що вже трохи більш ніж через місяць з'являться нові пташенята.

Нагадаємо, що українські вчені повідомили про повернення пінгвінів на острів Галіндез в середині жовтня 2024 року.