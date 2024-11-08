Пингвин приплыл в Австралию в поисках пищи

Пингвин на берегу Австралии. Фото: CNN

Императорский пингвин приплыл из Антарктиды в Австралию, пытаясь найти еду. В общей сложности он преодолел более 3500 километров.

Об этом сообщает CNN.

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Пингвин на берегу Австралии

Птицу заметил Аарон Фаулер, занимавшийся серфингом у городка Денмарк (юго-западное побережье Австралии).

"Он был огромный, он был гораздо больше морской птицы. И мы думали, что это за штука выходит из воды? И у него был торчавший хвост, как у утки", — сказал Фаулер.

Увидев Фаулера и его товарищей, истощенный пингвин сразу побежал к людям, по дороге уткнувшись мордочкой в песок.

Расстояние, которое преодолел пингвин. Фото: CNN

В настоящее время путешественник проходит реабилитацию под наблюдением специалистов и отъедается.

Пингвин в безопасном месте. Фото: CNN

Ранее мы сообщали, что у станции "Академик Вернадский" полярники обнаружили первое яйцо пингвина за этот год. Это означает, что уже чуть больше чем через месяц появятся новые птенцы.

Напомним, что украинские ученые сообщили о возвращении пингвинов на остров Галиндез в середине октября 2024 года.