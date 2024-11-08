Пингвин приплыл в Австралию в поисках пищи

Пингвин преодолел 3500 км и приплыл в Австралию
Императорский пингвин приплыл из Антарктиды в Австралию, пытаясь найти еду. В общей сложности он преодолел более 3500 километров.
Об этом сообщает CNN.
Пингвин на берегу Австралии
Птицу заметил Аарон Фаулер, занимавшийся серфингом у городка Денмарк (юго-западное побережье Австралии).
"Он был огромный, он был гораздо больше морской птицы. И мы думали, что это за штука выходит из воды? И у него был торчавший хвост, как у утки", — сказал Фаулер.
Увидев Фаулера и его товарищей, истощенный пингвин сразу побежал к людям, по дороге уткнувшись мордочкой в песок.
В настоящее время путешественник проходит реабилитацию под наблюдением специалистов и отъедается.
Ранее мы сообщали, что у станции "Академик Вернадский" полярники обнаружили первое яйцо пингвина за этот год. Это означает, что уже чуть больше чем через месяц появятся новые птенцы.
Напомним, что украинские ученые сообщили о возвращении пингвинов на остров Галиндез в середине октября 2024 года.
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