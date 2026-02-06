Відео
Головна Новини дня Зеленський відзначив 30-річчя підняття прапора України в Антарктиді

Зеленський відзначив 30-річчя підняття прапора України в Антарктиді

Дата публікації: 6 лютого 2026 20:04
Зеленський відзначив 30-річчя підняття прапора України в Антарктиді
Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський повідомив про 30-ту річницю з дня підняття державного прапора України на антарктичній станції "Академік Вернадський". Він наголосив, що навіть в умовах війни Україна продовжує розвивати науку та підтримувати дослідницьку діяльність, що має важливе значення для національної гідності та міжнародного авторитету держави.

Володимир Зеленський Антарктида
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
