Науковці Вернадського показали новонароджених пташенят мартинів

Пташенята мартинів. Фото: Станція Вернадського

В районі української дослідницької станції "Академік Вернадський" стався бебі-бум. Окрім пінгвінів малята вилупилися також у домініканських мартинів.

Про це повідомила пресслужба Національного антарктичного наукового центру у Facebook.

Читайте також:

Популяція пінгвінів в Антарктиці

Дослідники показали фото маленьких пухнастиків домініканських мартинів. На острові Галіндез, де розташована станція, зараз ростуть четверо пташенят та ще очікується поповнення у двох пар мартинів. Їх гнізда знаходяться біля самого "Вернадського".

Яйця. Фото: Станція Вернадського

Біолог Сергій Єрмоленко розповів, що зазвичай мартини відкладають два-три яйця в гнізда — неглибокі ямки на землі, вистелені рослинами та пір'ям. І яйця, і малюки мають темні цятки в забарвлення: у пташенят вони на голові.

Пташенята мартинів. Фото: Станція Вернадського

У малих мартинів тіло вкрите густим шовковистим пухом сіро-коричневого кольору, а під час оперення на деяких ділянках з'являється пір'я з темними ромбоподібними плямами зі світлою окантовкою. Водночас дорослі особини мають чорно-біле забарвлення та сірі крила.

Пташенята мартинів. Фото: Станція Вернадського

Перші дні новонароджені проводять в гнізді, а потім залишають його. Вони швидко ростуть та десь за місяць стають розміром, як батьки. Дітей в парах мартинів батьки годують по черзі, а їжу ловлять в океані — молюсків та морських їжаків.

Пташенята мартинів. Фото: Станція Вернадського

Крім того, мартинів називають головними садівниками Антарктиди, оскільки для будівництва гнізд вони використовують різні види рослин, поширюючи по всій території.

Скриншот допису

Раніше в науковому центрі повідомили, що біля станції Вернадського народилося близько тисячі маленьких пінгвінів.

А перші пташенята з'явилися на світ ще у грудні 2024 року. Науковці показали світлини новонароджених пінгвінів.