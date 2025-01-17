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На станции Вернадского появились первые птенцы чаек — фото

17 января 2025 13:01
Евгения Брюховецкая - редактор
Ученые Вернадского показали новорожденных птенцов чаек
Птенцы чаек. Фото: Станция Вернадского
Евгения Брюховецкая - редактор

В районе украинской исследовательской станции "Академик Вернадский" произошел бэби-бум. Кроме пингвинов малыши вылупились также у доминиканских чаек.

Об этом сообщила пресс-служба Национального антарктического научного центра в Facebook.

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Исследователи показали фото маленьких пушистиков доминиканских чаек. На острове Галиндез, где расположена станция, сейчас растут четверо птенцов и еще ожидается пополнение у двух пар чаек. Их гнезда находятся возле самого "Вернадского".

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Яйца. Фото: Станция Вернадского

Биолог Сергей Ермоленко рассказал, что обычно чайки откладывают два-три яйца в гнезда — неглубокие ямки на земле, выстланные растениями и перьями. И яйца, и малыши имеют темные пятнышки в окраске: у птенцов они на голове.

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Птенцы чаек . Фото: Станция Вернадского

У маленьких чаек тело покрыто густым шелковистым пухом серо-коричневого цвета, а во время оперения на некоторых участках появляются перья с темными ромбовидными пятнами со светлой окантовкой. В то же время взрослые особи имеют черно-белую окраску и серые крылья.

Первые кадры новорожденных чаек на станции "Академик Вернадский"
Птенцы чаек. Фото: Станция Вернадского

Первые дни новорожденные проводят в гнезде, а затем покидают его. Они быстро растут и где-то за месяц становятся размером как родители. Детей в парах чаек родители кормят по очереди, а еду ловят в океане — моллюсков и морских ежей.

Птенцы чаек на украинской станции Вернадского: фото
Птенцы чаек. Фото: Станция Вернадского

Кроме того, чаек называют главными садоводами Антарктиды, поскольку для строительства гнезд они используют различные виды растений, распространяясь по всей территории.

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Скриншот поста 

Ранее в научном центре сообщили, что возле станции Вернадского родилось около тысячи маленьких пингвинов.

А первые птенцы появились на свет еще в декабре 2024 года. Ученые показали фотографии новорожденных пингвинов.

животные Антарктида Станция Академик Вернадский исследование Пташка

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