Ученые Вернадского показали новорожденных птенцов чаек

Птенцы чаек. Фото: Станция Вернадского

В районе украинской исследовательской станции "Академик Вернадский" произошел бэби-бум. Кроме пингвинов малыши вылупились также у доминиканских чаек.

Об этом сообщила пресс-служба Национального антарктического научного центра в Facebook.

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Исследователи показали фото маленьких пушистиков доминиканских чаек. На острове Галиндез, где расположена станция, сейчас растут четверо птенцов и еще ожидается пополнение у двух пар чаек. Их гнезда находятся возле самого "Вернадского".

Яйца. Фото: Станция Вернадского

Биолог Сергей Ермоленко рассказал, что обычно чайки откладывают два-три яйца в гнезда — неглубокие ямки на земле, выстланные растениями и перьями. И яйца, и малыши имеют темные пятнышки в окраске: у птенцов они на голове.

Птенцы чаек . Фото: Станция Вернадского

У маленьких чаек тело покрыто густым шелковистым пухом серо-коричневого цвета, а во время оперения на некоторых участках появляются перья с темными ромбовидными пятнами со светлой окантовкой. В то же время взрослые особи имеют черно-белую окраску и серые крылья.

Птенцы чаек. Фото: Станция Вернадского

Первые дни новорожденные проводят в гнезде, а затем покидают его. Они быстро растут и где-то за месяц становятся размером как родители. Детей в парах чаек родители кормят по очереди, а еду ловят в океане — моллюсков и морских ежей.

Птенцы чаек. Фото: Станция Вернадского

Кроме того, чаек называют главными садоводами Антарктиды, поскольку для строительства гнезд они используют различные виды растений, распространяясь по всей территории.

Скриншот поста

Ранее в научном центре сообщили, что возле станции Вернадского родилось около тысячи маленьких пингвинов.

А первые птенцы появились на свет еще в декабре 2024 года. Ученые показали фотографии новорожденных пингвинов.