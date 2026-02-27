Видео
Україна
Главная Новости дня Зеленский обсудил завершение войны в Украине с Рютте

Зеленский обсудил завершение войны в Украине с Рютте

Дата публикации 27 февраля 2026 22:49
Зеленский провел беседу з Рютте — о чем говорили
Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Они обсудили результаты встречи украинской делегации с представителями Белого дома и подготовку к следующему этапу трехсторонних переговоров.

"Проинформировал о встречах нашей команды с американской стороной и подготовке трехстороннего формата. Важно, что мы искренне хотим закончить эту войну и все для этого делаем, и во многом именно от Америки зависит, будет ли Россия готова закончить войну", — заявил Зеленский.

Новость дополняется...

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
