Зеленский провел беседу з Рютте — о чем говорили

Зеленский обсудил завершение войны в Украине с Рютте
Дата публикации 27 февраля 2026 22:49
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Они обсудили результаты встречи украинской делегации с представителями Белого дома и подготовку к следующему этапу трехсторонних переговоров.
"Проинформировал о встречах нашей команды с американской стороной и подготовке трехстороннего формата. Важно, что мы искренне хотим закончить эту войну и все для этого делаем, и во многом именно от Америки зависит, будет ли Россия готова закончить войну", — заявил Зеленский.
