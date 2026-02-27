Зеленський обговорив з Рютте завершення війни — деталі

Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Вони обговорили результати зустрічі української делегації з представниками Білого дому та підготовку до наступного етапу тристоронніх переговорів.

"Поінформував про зустрічі нашої команди з американською стороною та підготовку тристороннього формату. Важливо, що ми щиро хочемо закінчити цю війну та все для цього робимо, і багато в чому саме від Америки залежить, чи буде Росія готова закінчити війну", — заявив Зеленський.

