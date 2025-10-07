Президент Украины Владимир Зеленский и Президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пере Хуан Понс Сампьетро. Фото: ОПУ

Во вторник, 7 октября, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пере Хуаном Понсом Сампьетро. Лидеры, в частности, обсудили возвращение украинских детей, которых похитила Россия.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Президент Зеленский поблагодарил за визит и отметил поддержку Украины со стороны ассамблеи во время полномасштабной войны России.

Одна из важнейших тем встречи — возвращение украинских детей, которых похитила и незаконно депортировала Россия.

Встреча Зеленского и Президента Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Фото: ОПУ

"Мы будем рады, если вы, господин президент, сможете сосредоточиться на теме похищенных украинских детей. Это для нас приоритет, потому что это большой вызов для меня прежде всего и для дипломатической группы Украины.

Потому что мы можем обменивать воинов или иногда даже пленных других категорий. Но обменивать детей мы не можем с россиянами. И понятно почему. Поэтому мы должны вернуть их к семьям, к близким. И голос ОБСЕ и парламентариев очень важен", — отметил украинский лидер.

В то же время он предложил назначить специального посланника при президенте ПА ОБСЕ, который сфокусируется на возвращении украинских детей.

Зеленский также сообщил о подготовке резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, осуждающей похищение и депортацию украинских детей, и призвал президента Парламентской ассамблеи ОБСЕ поддержать ее.

В свою очередь Пере Хуан Понс Сампьетро отметил, что ассамблея присоединится к Международной коалиции за возвращение украинских детей.

Также во время встречи речь шла о совместных усилиях для освобождения военнопленных и гражданских, которых незаконно удерживает Россия.

Отдельно Президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ отметил важность продолжения давления на Россию.

"Мы — более 300 парламентариев, более 55 парламентов, в которых вы имеете голос, объединенный голос. Этот голос, конечно, не о бомбах, не о военных поставках. Но мы можем поддержать политические санкции, экономические санкции и, конечно, военную помощь", — отметил глава ассамблеи ОБСЕ.

Кроме того, Пере Хуан Понс Сампьетро сообщил, что примет участие в четвертом парламентском саммите международной Крымской платформы, который состоится в ноябре в Стокгольме.

Напомним, что ранее в ОБСЕ рассказали, как Россия издевается над гражданами Украины, попавшими в плен.

Также мы сообщали, что 9 сентября ОБСЕ созвало спецзаседание в ответ на удары России по Украине.