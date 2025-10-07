Видео
В Киев прибыл президент Парламентской Ассамблеи ОБСЕ

В Киев прибыл президент Парламентской Ассамблеи ОБСЕ

Дата публикации 7 октября 2025 12:18
Президент Парламентской Ассамблеи ОБСЕ с визитом в Киеве — выступает в ВРУ
Президент Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Пере Хуан Понса Сампьерто. Фото: t.me/yzheleznyak

Президент Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Пере Хуан Понса Сампьерто 7 октября прибыл в Киев. Он выступает в Верховной Раде.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

Читайте также:

Президент Парламентской Ассамблеи ОБСЕ в Киеве

"В Раде выступает Президент Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Пере Хуан Понса Сампьерто", — сообщил Железняк.

Скриншот сообщения Ярослава Железняка

В то же время Сампьеро во время выступления, транслируемом ВР, рассказал, что это его второй визит за время полномасштабной войны. Он приехал вместе со своей командой, чтобы поддержать Украину.

Президент Парламентской Ассамблеи ОБСЕ считает, что вступление Украины в ЕС принесет ей процветание. Кроме того, он отметил, что Россия не проявляет никакого уважения к демократии, международному праву и Женевской конвенции.

"Нашу демократию прежде всего защищают в Донецке, Луганске, Мариуполе, Запорожье. Если вы потерпите неудачу, мы также потерпим неудачу. Наша ассамблея является большим политическим рупором для вашей борьбы", — добавил Самптьеро.

В то же время он подчеркнул, что война в Украине является незаконной и безосновательной, а любой мир должен быть настоящим, длительным и согласован с Киевом.

Напомним, 6 октября в Украину прибыл премьер Нидерландов. Он посетил место атаки России по Киеву.

А 15 сентября новый премьер-министр Литвы совершила свой первый зарубежный визит в Киев. Свою поездку она назвала символом солидарности и поддержки.

Верховная Рада ОБСЕ Киев переговоры визит
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
