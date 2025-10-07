Президент Парламентської Асамблеї ОБСЄ з візитом в Києві — виступає у ВРУ

Президент Парламентської Асамблеї ОБСЄ Пере Хуан Понса Самп'єрто. Фото: t.me/yzheleznyak

Президент Парламентської Асамблеї ОБСЄ Пере Хуан Понса Самп'єрто 7 жовтня прибув до Києва. Він виступає у Верховній Раді.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

Президент Парламентської Асамблеї ОБСЄ в Києві

"В Раді виступає Президент Парламентської Асамблеї ОБСЄ Пере Хуан Понса Самп'єрто", — повідомив Железняк.

Скриншот допису Ярослава Железняка

Водночас Самп'тєро під час виступу, трансльованому ВР, розповів, що це його другий візит за час повномасштабної війни. Він приїхав разом зі своєю командою, аби підтримати Україну.

Президент Парламентської Асамблеї ОБСЄ вважає, що вступ України до ЄС принесе їй процвітання. Крім того, він наголосив, що Росія не виявляє жодної поваги до демократії, міжнародного права і Женевської конвенції.

"Нашу демократію перш за все захищають у Донецьку, Луганську, Маріуполі, Запоріжжі. Якщо ви зазнаєте невдачі, ми також зазнаємо невдачі. Наша асамблея є великим політичним рупором для вашої боротьби", — додав Сампт'єро.

Водночас він підкреслив, що війна в Україні є незаконною та безпідставною, а будь-який мир повинен бути справжнім, тривалим та узгоджений з Києвом.

