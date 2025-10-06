До Києва прибув прем'єр Нідерландів Дік Схооф

До України прибув прем'єр Нідерландів — яка мета візиту
Сьогодні, 6 жовтня, до Києва прибув Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф. Посадовець зустрівся із Президентом України Володимиром Зеленським.
Про це український лідер повідомив у Telegram.
До Києва завітав прем'єр Нідерландів — що відомо
Зокрема, лідери разом вшанували пам'ять українських захисників, що загинули під час повномасштабної війни.
"З Премʼєр-міністром Нідерландів Діком Схоофом разом вшанували памʼять загиблих українських захисників і захисниць. Із вдячністю бережемо памʼять про всіх, хто відстоював нашу свободу, про їхній подвиг. Світла памʼять українським захисникам і захисницям, які загинули, здобуваючи для України незалежність. Вічна вдячність кожному й кожній", — написав Зеленський.
Нагадаємо, що нещодавно Нідерланди виділили 500 млн доларів на озброєння для української армії.
Раніше Зеленський обговорив з премʼєром Нідерландів гарантії безпеки.
