Зеленський обговорив зі Схоофом гарантії безпеки для України

Український лідер Володимир Зеленський провів телефонну розмову з премʼєр-міністром Нідерландів Діком Схоофом. Зокрема, сторони обговорили гарантії безпеки.

Про це глава держави повідомив у Telegram у суботу, 23 серпня.

Розмова Зеленського зі Схоофом

"Сьогодні в Україні дуже особливий день — День Державного прапора. Дякую, Діку, за такі важливі й теплі слова підтримки нашим людям, усім українцям. Ми дуже цінуємо допомогу з боку Нідерландів і солідарність нідерландського народу. Дякую, що стоїте з нами та допомагаєте захищати життя", — наголосив Зеленський.

Сторони говорили про дипломатичну роботу з партнерами та зустрічі у Сполучених Штатах Америки. За словами глави держави, наразі є реальний шанс закінчити війну.

Зеленський зауважив, що Україна готова до конструктивних кроків, які можуть наблизити реальний мир. Однак РФ не демонструє жодних намірів зі свого боку та продовжує обстріли.

"Ми однаково розцінюємо всі сигнали, які звучать із Москви цими днями. Потрібен тиск, який змінить їхню позицію, і зустріч на найвищому рівні, щоб обговорити всі питання", — наголосив український лідер.

Зеленський та Схооф також говорили про гарантії безпеки. Глава держави розповів, що наразі команди України, США та європейських партнерів працюють над архітектурою. Відомо, що усі напрацювання будуть готові вже найближчими днями.

Крім того, сторони обговорили, як Нідерланди можуть збільшити свою залученість до процесу та допомогти з гарантуванням безпеки.

"Говорили також про наші спільні проєкти, про інвестиції в українське оборонне виробництво. Готуємо важливі домовленості та зустріч найближчим часом. Дякую!" — додав Зеленський.

Нагадаємо, 23 серпня Зеленський привітав українців з Днем Державного Прапора. Зокрема, він наголосив, що прапор — це відчуття спасіння для людей, які повертаються з російського полону.

А 22 серпня відбувся Міжнародний ветеранський форум, де виступив український лідер.