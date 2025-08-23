Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський обговорив з премʼєром Нідерландів гарантії безпеки

Зеленський обговорив з премʼєром Нідерландів гарантії безпеки

Ua ru
Дата публікації: 23 серпня 2025 15:07
Зеленський обговорив зі Схоофом гарантії безпеки для України
Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Український лідер Володимир Зеленський провів телефонну розмову з премʼєр-міністром Нідерландів Діком Схоофом. Зокрема, сторони обговорили гарантії безпеки.

Про це глава держави повідомив у Telegram у суботу, 23 серпня.

Реклама
Читайте також:

Розмова Зеленського зі Схоофом

"Сьогодні в Україні дуже особливий день — День Державного прапора. Дякую, Діку, за такі важливі й теплі слова підтримки нашим людям, усім українцям. Ми дуже цінуємо допомогу з боку Нідерландів і солідарність нідерландського народу. Дякую, що стоїте з нами та допомагаєте захищати життя", — наголосив Зеленський.

Сторони говорили про дипломатичну роботу з партнерами та зустрічі у Сполучених Штатах Америки. За словами глави держави, наразі є реальний шанс закінчити війну.

Зеленський зауважив, що Україна готова до конструктивних кроків, які можуть наблизити реальний мир. Однак РФ не демонструє жодних намірів зі свого боку та продовжує обстріли.

"Ми однаково розцінюємо всі сигнали, які звучать із Москви цими днями. Потрібен тиск, який змінить їхню позицію, і зустріч на найвищому рівні, щоб обговорити всі питання", — наголосив український лідер.

Зеленський та Схооф також говорили про гарантії безпеки. Глава держави розповів, що наразі команди України, США та європейських партнерів працюють над архітектурою. Відомо, що усі напрацювання будуть готові вже найближчими днями.

Крім того, сторони обговорили, як Нідерланди можуть збільшити свою залученість до процесу та допомогти з гарантуванням безпеки.

"Говорили також про наші спільні проєкти, про інвестиції в українське оборонне виробництво. Готуємо важливі домовленості та зустріч найближчим часом. Дякую!" — додав Зеленський.

null
Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, 23 серпня Зеленський привітав українців з Днем Державного Прапора. Зокрема, він наголосив, що прапор — це відчуття спасіння для людей, які повертаються з російського полону. 

А 22 серпня відбувся Міжнародний ветеранський форум, де виступив український лідер. 

Володимир Зеленський війна Нідерланди Україна гарантії безпеки День прапора України
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації