Зеленский обсудил с премьером Нидерландов гарантии безопасности

Зеленский обсудил с премьером Нидерландов гарантии безопасности

Ua ru
Дата публикации 23 августа 2025 15:07
Зеленский обсудил со Схоофом гарантии безопасности для Украины
Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Украинский лидер Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом. В частности, стороны обсудили гарантии безопасности.

Об этом глава государства сообщил в Telegram в субботу, 23 августа.

Читайте также:

Разговор Зеленского со Схоофом

"Сегодня в Украине очень особый день — День Государственного флага. Спасибо,  Дик, за такие важные и теплые слова поддержки нашим людям, всем украинцам. Мы очень ценим помощь со стороны Нидерландов и солидарность нидерландского народа. Спасибо, что стоите с нами и помогаете защищать жизнь", — подчеркнул Зеленский.

Стороны говорили о дипломатической работе с партнерами и встречах в Соединенных Штатах Америки. По словам главы государства, сейчас есть реальный шанс закончить войну.

Зеленский отметил, что Украина готова к конструктивным шагам, которые могут приблизить реальный мир. Однако РФ не демонстрирует никаких намерений со своей стороны и продолжает обстрелы.

"Мы одинаково расцениваем все сигналы, которые звучат из Москвы в эти дни. Нужно давление, которое изменит их позицию, и встреча на высшем уровне, чтобы обсудить все вопросы", — подчеркнул украинский лидер.

Зеленский и Схооф также говорили о гарантиях безопасности. Глава государства рассказал, что сейчас команды Украины, США и европейских партнеров работают над архитектурой. Известно, что все наработки будут готовы уже в ближайшие дни.

Кроме того, стороны обсудили, как Нидерланды могут увеличить свою вовлеченность в процесс и помочь с обеспечением безопасности.

"Говорили также о наших совместных проектах, об инвестициях в украинское оборонное производство. Готовим важные договоренности и встречу в ближайшее время. Спасибо!" — добавил Зеленский.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, 23 августа Зеленский поздравил украинцев с Днем Государственного Флага. В частности, он отметил, что флаг — это ощущение спасения для людей, которые возвращаются из российского плена.

А 22 августа состоялся Международный ветеранский форум, где выступил украинский лидер.

Владимир Зеленский война Нидерланды Украина гарантии безопасности День флага Украины
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
