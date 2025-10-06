В Киев прибыл премьер Нидерландов Дик Схооф

В Украину прибыл премьер Нидерландов — какова цель визита
Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.
Киев посетил премьер Нидерландов — что известно
В понедельник, 6 октября, в Киев прибыл Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф. Во время пребывания в столице чиновник встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским.
В частности, лидеры вместе почтили память украинских защитников, погибших во время полномасштабной войны.
"С Премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом вместе почтили память погибших украинских защитников и защитниц. С благодарностью храним память обо всех, кто отстаивал нашу свободу, об их подвиге. Светлая память украинским защитникам и защитницам, которые погибли, добывая для Украины независимость. Вечная благодарность каждому и каждой", — написал Зеленский.
Напомним, что недавно Нидерланды выделили 500 млн долларов на вооружение для украинской армии.
Ранее Зеленский обсудил с премьером Нидерландов гарантии безопасности.
