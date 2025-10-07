Відео
Головна Новини дня Зеленський обговорив повернення дітей з очільником асамблеї ОБСЄ

Зеленський обговорив повернення дітей з очільником асамблеї ОБСЄ

Ua ru
Дата публікації: 7 жовтня 2025 19:14
Зеленський зустрівся з президентом Парламентської асамблеї ОБСЄ
Президент України Володимир Зеленський та Президент Парламентської асамблеї ОБСЄ Пере Хуан Понс Самп'єтро. Фото: ОПУ

У вівторок, 7 жовтня, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Парламентської асамблеї ОБСЄ Пере Хуаном Понсом Самп’єтро. Лідери, зокрема, обговорили повернення українських дітей, яких викрала Росія.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Зеленський зустрівся із главою асамблеї ОБСЄ — деталі

Президент Зеленський подякував за візит і відзначив підтримку України з боку асамблеї під час повномасштабної війни Росії.

Одна з найважливіших тем зустрічі — повернення українських дітей, яких викрала й незаконно депортувала Росія.

ОБСЄ
Зустріч Зеленського та Президента Парламентської асамблеї ОБСЄ. Фото: ОПУ

"Ми будемо раді, якщо ви, пане президенте, зможете зосередитися на темі викрадених українських дітей. Це для нас пріоритет, тому що це великий виклик для мене передусім і для дипломатичної групи України.

Тому що ми можемо обмінювати воїнів чи іноді навіть полонених інших категорій. Але обмінювати дітей ми не можемо з росіянами. І зрозуміло чому. Тому ми маємо повернути їх до родин, до близьких. І голос ОБСЄ та парламентарів дуже важливий", — зазначив український лідер.

Водночас він запропонував призначити спеціального посланника при президентові ПА ОБСЄ, який сфокусується на поверненні українських дітей.

Зеленський також повідомив про підготовку резолюції Генеральної Асамблеї ООН, яка засуджує викрадення й депортацію українських дітей, і закликав президента Парламентської асамблеї ОБСЄ підтримати її.

Своєю чергою Пере Хуан Понс Самп’єтро зауважив, що асамблея приєднається до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

Також під час зустрічі йшлося про спільні зусилля для звільнення військовополонених і цивільних, яких незаконно утримує Росія. 

Окремо Президент Парламентської асамблеї ОБСЄ відзначив важливість продовження тиску на Росію. 

"Ми — понад 300 парламентарів, більш ніж 55 парламентів, у яких ви маєте голос, об’єднаний голос. Цей голос, звісно, не про бомби, не про військове постачання. Але ми можемо підтримати політичні санкції, економічні санкції й, звісно, військову допомогу", — зазначив очільник асамблеї ОБСЄ.

Крім того, Пере Хуан Понс Самп’єтро повідомив, що візьме участь у четвертому парламентському саміті міжнародної Кримської платформи, який відбудеться в листопаді у Стокгольмі.

Нагадаємо, що раніше в ОБСЄ розповіли, як Росія знущається з громадян України, що потрапили у полон.

Також ми повідомляли, що 9 вересня ОБСЄ скликало спецзасідання у відповідь на удари Росії по Україні.

Володимир Зеленський ОБСЄ викрадення депортація дітей війна в Україні
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
