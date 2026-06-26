Новый обмен пленными 26 июня — обращение Владимира Зеленского

Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

26 июня Украина провела очередной обмен пленными. Домой удалось вернуть еще 160 военнослужащих, находившихся в российском плену с 2022 года. Возвращать наших людей из России позволяет наступательная активность Сил обороны на фронте.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в своём видеообращении.

Подробности обмена пленными от Зеленского

Зеленский рассказал, что среди освобожденных из российского плена военных — защитники Мариуполя, "Азовстали", Донецкой, Запорожской, Киевской и Сумской областей.

"Мы должны вернуть каждого — и военных, и гражданских, — кто до сих пор находится в российском плену. Проверяем по каждой фамилии. В этом году результаты ощутимы, обмены продолжаются", — сказал президент.

Он отметил, что наступательная активность украинских военных на фронте и отражение российских штурмов — это также возможность вернуть наших из России. Известно, что с начала полномасштабной войны домой вернули уже более 9500 человек, а только в этом году — 1596 украинок и украинцев.

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"Особенно я хочу поблагодарить всех, кто не оставляет людей без должной поддержки после их возвращения. Адаптация, необходимое лечение, решение социальных вопросов — все это важно, и должна быть неравнодушие, должна быть поддержка", — подытожил Владимир Зеленский.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Дмитрия Лубинца, среди освобожденных из плена защитников есть бойцы "Азова". Самому старшему из вернувшихся — 66 лет, самому молодому — 26 лет.

В то же время Андрей Юсов сообщил, что после сегодняшнего возвращения украинцев из плена РФ уже идет подготовка к следующему обмену пленными. Других подробностей он не раскрыл.