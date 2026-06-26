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Головна Новини дня Зеленський: наступ ЗСУ на фронті допомагає повертати полонених

Зеленський: наступ ЗСУ на фронті допомагає повертати полонених

Ua ru
Дата публікації: 26 червня 2026 20:28
Новий обмін полоненими 26 червня — звернення Володимира Зеленського
Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Україна провела черговий обмін полоненими 26 червня. Додому вдалося повернути ще 160 військовослужбовців, які перебували в російській неволі з 2022 року. Повертати наших людей з Росії дозволяє наступальна активність Сил оборони на фронті.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

Деталі про обмін полоненими від Зеленського

Зеленський розповів, що серед звільнених з російського полону військових — захисники Маріуполя, "Азовсталі", Донецької, Запорізької, Київської та Сумської областей. 

"Ми маємо повернути кожного й кожну — і військових, і цивільних, — хто досі в російській неволі. Перевіряємо по кожному прізвищу. У цьому році результати відчутні, обміни тривають", — сказав президент.

Він відзначив, що наступальна активність українських військових на фронті та відбиття російських штурмів — це також можливість повернути наших із Росії. Відомо, що від початку повномасштабної війни додому повернули вже понад 9500 людей і лише цього року — 1596 українок та українців. 

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"Особливо я хочу подякувати всім, хто не залишає людей після того, як вони повертаються, — не залишає без належної підтримки. Адаптація, необхідне лікування, вирішення соціальних питань — усе це важливо, і небайдужість має бути, підтримка має бути", — підсумував Володимир Зеленський.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Дмитра Лубінця, серед звільних з полону захисників є бійці "Азову". Найстаршому з повернутих — 66 років, наймолодшому — 26 років. 

Водночас Андрій Юсов повідомив, що після сьогоднішнього повернення українців з неволі РФ вже триває підготовка до наступного обміну полоненими. Інших деталей він не розкрив. 

Володимир Зеленський фронт обмін полоненими
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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