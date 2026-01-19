Павел Елизаров - что известно о заместителе командующего Воздушных сил ВСУ

Павел Елизаров. Фото: Facebook Павла Елизарова

Президент Украины Владимир Зеленский согласовал назначение Павла Елизарова на должность заместителя командующего Воздушных сил ВСУ. Это решение согласовал и министр обороны Михаил Федоров.

Кто такой Павел Елизаров

Павел Елизаров родился в 1968 году в Кишиневе (столица Молдовы).

С 2007 г. по 2008 г. был заместителем министра транспорта и связи Украины, а с сентября 2009 г. по апрель 2010 г. был заместителем председателя Государственной службы автомобильных дорог Украины.

В 2025 году он завершил обучение в Национальном университете обороны Украины, получив стратегический уровень военного образования.

С началом полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года Елизаров вступил в ряды территориальной обороны, а после боев за Киев был переведен в Силы специальных операций ВСУ.

Во время боевых действий на Запорожском направлении он начал активно применять беспилотники, наладил производство тяжелых дронов и создал отдельный отряд специального назначения Lasar's group — название связано с его позывным "Лазар".

Под его руководством подразделение стало одним из самых результативных в Силах обороны, уничтожив вражеской техники на сумму более 13 млрд долларов. В частности, бойцы Lasar's group ликвидировали каждый пятый российский танк, а в декабре 2025 года — 364 пушки и 12 реактивных систем залпового огня противника.

Елизарова считают одним из командиров, которые первыми системно внедрили современные дроновые тактики на поле боя, соединив новейшие технологии с практическим боевым опытом.

Напомним, что ранее Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о назначении заместителя командующего Воздушными силами Павла Елизарова. Это решение означает новый подход к применению ПВО в тех аспектах, что касается мобильных огневых групп, беспилотников-перехватчиков и других средств "малого" ПВО.

