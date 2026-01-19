Павло Єлізаров - що відомо про заступника командувача Повітряних сил ЗСУ

Новий заступник командувача ПС — що відомо про Павла Єлізарова
Президент України Володимир Зеленський погодив призначення Павла Єлізарова на посаду заступника командувача Повітряних сил ЗСУ. Це рішення погодив і міністр оборони Михайло Федоров.
Що відомо про Єлізарова — читайте у матеріалі Новини.LIVE.
Хто такий Павло Єлізаров
Павло Єлізаров народився у 1968 році в Кишиневі (столиця Молдови).
З 2007 р. по 2008 р. був заступником міністра транспорту та зв'язку України, а з вересня 2009 р. по квітень 2010 р. був заступником голови Державної служби автомобільних доріг України.
У 2025 році він завершив навчання в Національному університеті оборони України, здобувши стратегічний рівень військової освіти.
З початком повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року Єлізаров вступив до лав територіальної оборони, а після боїв за Київ був переведений до Сил спеціальних операцій ЗСУ.
Під час бойових дій на Запорізькому напрямку він почав активно застосовувати безпілотники, налагодив виробництво важких дронів та створив окремий загін спеціального призначення Lasar’s group — ця назва повʼязана із його позивним "Лазар".
Під його керівництвом підрозділ став одним із найрезультативніших у Силах оборони, знищивши ворожої техніки на суму понад 13 млрд доларів. Зокрема, бійці Lasar’s group ліквідували кожен п’ятий російський танк, а у грудні 2025 року — 364 гармати та 12 реактивних систем залпового вогню противника.
Єлізарова вважають одним із командирів, які першими системно впровадили сучасні дронові тактики на полі бою, поєднавши новітні технології з практичним бойовим досвідом.
Нагадаємо, що раніше Президент України Володимир Зеленський зробив заяву про призначення заступника командувача Повітряних сил Павла Єлізарова. Це рішення означає новий підхід до застосування ППО у тих аспектах, що стосується мобільних вогневих груп, безпілотників-перехоплювачів та інших засобів "малого" ППО.
