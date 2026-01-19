Відео
Головна Новини дня Новий заступник командувача ПС — що відомо про Павла Єлізарова

Новий заступник командувача ПС — що відомо про Павла Єлізарова

Ua ru
Дата публікації: 19 січня 2026 22:24
Павло Єлізаров - що відомо про заступника командувача Повітряних сил ЗСУ
Павло Єлізаров. Фото: Facebook Павла Єлізарова

Президент України Володимир Зеленський погодив призначення Павла Єлізарова на посаду заступника командувача Повітряних сил ЗСУ. Це рішення погодив і міністр оборони Михайло Федоров.

Що відомо про Єлізарова — читайте у матеріалі Новини.LIVE.

Читайте також:

Хто такий Павло Єлізаров

Павло Єлізаров народився у 1968 році в Кишиневі (столиця Молдови).

З 2007 р. по 2008 р. був заступником міністра транспорту та зв'язку України, а з вересня 2009 р. по квітень 2010 р. був заступником голови Державної служби автомобільних доріг України. 

У 2025 році він завершив навчання в Національному університеті оборони України, здобувши стратегічний рівень військової освіти.

З початком повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року Єлізаров вступив до лав територіальної оборони, а після боїв за Київ був переведений до Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Павло Єлізаров
Павло Єлізаров. Фото: Facebook Павла Єлізарова

Під час бойових дій на Запорізькому напрямку він почав активно застосовувати безпілотники, налагодив виробництво важких дронів та створив окремий загін спеціального призначення Lasar’s group — ця назва повʼязана із його позивним "Лазар".

Під його керівництвом підрозділ став одним із найрезультативніших у Силах оборони, знищивши ворожої техніки на суму понад 13 млрд доларів. Зокрема, бійці Lasar’s group ліквідували кожен п’ятий російський танк, а у грудні 2025 року — 364 гармати та 12 реактивних систем залпового вогню противника.

Єлізарова вважають одним із командирів, які першими системно впровадили сучасні дронові тактики на полі бою, поєднавши новітні технології з практичним бойовим досвідом.

Нагадаємо, що раніше Президент України Володимир Зеленський зробив заяву про призначення заступника командувача Повітряних сил Павла Єлізарова. Це рішення означає новий підхід до застосування ППО у тих аспектах, що стосується мобільних вогневих груп, безпілотників-перехоплювачів та інших засобів "малого" ППО. 

А до цього стало відомо про призначення Дмитра Наталухи головою Фонду державного майна. 

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
