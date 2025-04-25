Чем отличаются планы США и ЕС по окончанию войны в Украине

Встреча в Лондоне делегации Украины и представителей стран — участниц "Коалиции желающих". Фото: ОПУ

На этой неделе украинские и европейские чиновники выступили против некоторых предложений США о прекращении войны России в Украине. Следовательно, они выдвинули контрпредложения по различным вопросам — от территории до санкций.

Об этом информирует Reuters.

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Отмечается, что переговоры между американскими, европейскими и украинскими официальными лицами в Париже 17 апреля и в Лондоне 23 апреля продемонстрировали внутренние механизмы "челночной дипломатии". Именно к ней прибегает президент США Дональд Трамп, стремясь как можно быстрее закончить войну.

По данным информагентства, основные разногласия в двух текстах касаются последовательности решения территориальных вопросов, снятия санкций с России, гарантий безопасности и численности украинской армии.

Хотя на некоторые разногласия указывали источники, близкие к переговорам, в документах, с которыми ознакомилось агентство Reuters, эти разногласия впервые изложены в полной и четкой форме.

Первый текст отражает предложения, которые посланник Трампа Стив Уиткофф передал европейским чиновникам в Париже, которые, в свою очередь, передали украинцам. В то же время государственный секретарь США Марко Рубио описал эти предложения как "широкие рамки, открывающие новую вкладку" для выявления разногласий между сторонами.

Второй текст появился через неделю после переговоров между украинскими и европейскими чиновниками в Лондоне и был передан американской стороне.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в четверг, что, по его мнению, документ с предложениями, которые появились в результате переговоров в среду в Лондоне, сейчас лежит на столе у Трампа.

Сравнение предложений по окончанию войны США и ЕС

Вопрос территорий. Предложения Уиткоффа предусматривали признание США контроля России над Крымом и другими оккупированными территориями. Зато европейский документ откладывает обсуждение территории до заключения соглашения о прекращении огня.

НАТО и гарантии безопасности. По информации Reuters, в предложениях Уиткоффа говорится о том, что Украина будет иметь "надежную гарантию безопасности" с европейскими и другими странами. Зато другой документ предлагает надежные гарантии безопасности, в том числе и от США в рамках соглашения вроде статьи 5 НАТО, что является ссылкой на положение о взаимной обороне.

Санкции. США предлагают, чтобы санкции против РФ, введенные с 2014 года, были сняты. Зато Европа предлагает определенное смягчение санкций, но если РФ нарушит договоренности, то ограничения восстановят.

Кроме того, европейский и украинский документ также предлагает Украине получить финансовую компенсацию за ущерб, нанесенный войной, из российских активов за рубежом, которые были заморожены. Зато в тексте Уиткоффа говорится лишь о том, что Украина получит финансовую компенсацию, не указывая источник этих средств.

Отметим, что недавно Трамп сказал, что его обещание закончить войну в Украине в первый день президентства было шуткой.

Кроме того, в МИД Украины ответили, действительно ли Штаты планируют выходить из переговоров.