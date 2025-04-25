Чим різняться плани США та ЄС щодо закінчення війни в Україні

Зустріч у Лондоні делегації України та представників країн – учасниць "Коаліції охочих". Фото: ОПУ

Цього тижня українські та європейські чиновники виступили проти деяких пропозицій США щодо припинення війни Росії в Україні. Відтак, вони висунули контрпропозиції з різних питань — від території до санкцій.

Про це інформує Reuters.

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Зазначається, що переговори між американськими, європейськими та українськими офіційними особами в Парижі 17 квітня і в Лондоні 23 квітня продемонстрували внутрішні механізми "човникової дипломатії". Саме до неї вдається президент США Дональд Трамп, прагнучи якнайшвидше закінчити війну.

За даними інформагентства, основні розбіжності у двох текстах стосуються послідовності вирішення територіальних питань, зняття санкцій з Росії, гарантій безпеки та чисельності української армії.

Хоча на деякі розбіжності вказували джерела, близькі до переговорів, у документах, з якими ознайомилося агентство Reuters, ці розбіжності вперше викладені в повній і чіткій формі.

Перший текст відображає пропозиції, які посланець Трампа Стів Віткофф передав європейським чиновникам у Парижі, які, своєю чергою, передали українцям. Водночас державний секретар США Марко Рубіо описав ці пропозиції як "широкі рамки, що відкривають нову вкладку" для виявлення розбіжностей між сторонами.

Другий текст з'явився через тиждень після переговорів між українськими та європейськими чиновниками в Лондоні й був переданий американській стороні.

Президент України Володимир Зеленський заявив у четвер, що, на його думку, документ з пропозиціями, які з'явилися в результаті переговорів у середу в Лондоні, зараз лежить на столі у Трампа.

Порівняння пропозицій щодо закінчення війни США та ЄС

Питання територій. Пропозиції Віткоффа передбачали визнання США контролю Росії над Кримом та іншими окупованими територіями. Натомість європейський документ відкладає обговорення території до укладення угоди про припинення вогню.

НАТО і гарантії безпеки. За інформацією Reuters, у пропозиціях Віткоффа мовиться про те, що Україна матиме "надійну гарантію безпеки" з європейськими та іншими країнами. Натомість інший документ пропонує надійні гарантії безпеки, зокрема і від США у межах угоди на кшталт статті 5 НАТО, що є посиланням на положення про взаємну оборону.

Санкції. США пропонують, щоб санкції проти РФ, введені з 2014 року, були зняті. Натомість Європа пропонує певне пом'якшення санкцій, але якщо РФ порушить домовленості, то обмеження відновлять.

Крім того, європейський та український документ також пропонує Україні отримати фінансову компенсацію за шкоду, завдану війною, з російських активів за кордоном, які були заморожені. Натомість у тексті Віткоффа йдеться лише про те, що Україна отримає фінансову компенсацію, не вказуючи джерело цих коштів.

Зазначимо, що нещодавно Трамп сказав, що його обіцянка закінчити війну в Україні в перший день президентства була жартом.

Крім того, у МЗС України відповіли, чи дійсно Штати планують виходити з переговорів.