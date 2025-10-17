Видео
Главная Новости дня Из плена РФ вернули еще 8 детей — над ними издевались оккупанты

Из плена РФ вернули еще 8 детей — над ними издевались оккупанты

Ua ru
Дата публикации 17 октября 2025 05:45
обновлено: 03:46
Еще несколько маленьких украинцев вернулись из плена РФ — их спасли от издевательств оккупантов
Возвращение маленьких украинцев из плена РФ. Иллюстративное фото: ТГ-канал Андрея Ермака

В Украине продолжает действовать программа BringKidsBackUA, согласно которой различные гуманитарные организации помогают вернуть маленьких украинцев из плена оккупантов РФ. На этот раз удалось вернуть еще восьмерых украинских детей и подростков с оккупированных Россией территорий.

Об этом в соцсети X сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Читайте также:

Кого спасли из плена РФ

Ермак написал, что полуторагодовалого мальчика чуть не забрали у матери российские силовики после того, как нашли в ее телефоне контакт с украинским солдатом.

17-летняя девушка стала свидетелем избиения и допросов своих родственников, когда российские войска ворвались в их дом.

Также двух сестер, в возрасте 16 и 13 лет, заставляли учиться по российской программе, травили за разговор на украинском языке и заставляли вступить в так называемое "Движение первых" — организацию, которая милитаризирует детей и готовит их к службе в армии государства-агрессора.

Десятилетнего мальчика годами прятал отец, чтобы защитить его от принудительного зачисления в российскую школу.

"Сейчас все они получают необходимую помощь, восстанавливают свои документы и постепенно возвращаются к нормальной жизни", — сообщил Андрей Ермак.

Глава Офиса президента поблагодарил организации "Save Ukraine", "Helping to Leave", Объединенный центр Службы безопасности Украины по координации поиска и освобождения военнопленных, а также всех партнеров, которые помогают нам вернуть наших детей домой.

Ранее Владимир Зеленский назвал количество детей, которых похитили российские оккупанты. Уже подтверждены десятки тысяч таких преступлений.

А команда американского исследователя Натаниэля Реймонда обнаружила, что РФ похитила не менее 35 тысяч украинских детей. Многих из них держат в лагерях или выставляют на интернет-площадках для усыновления, как живой товар.

Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
