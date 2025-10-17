Ще декілька маленьких українців повернулись з полону РФ — їх врятували від знущань окупантів

Повернення маленьких українців з полону РФ. Ілюстративне фото: ТГ-канал Андрія Єрмака

В Україні продовжує діяти програма BringKidsBackUA, згідно з якою різноманітні гуманітарні організації допомагають повернути маленьких українців, викрадених окупантами РФ. Цього раз вдалось повернути ще вісьмох українських дітей та підлітків з окупованих Росією територій.

Про це у соцмережі X повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Реклама

Читайте також:

Кого врятували з полону РФ

Єрмак написав, що півторарічного хлопчика мало не забрали у матері російські силовики після того, як знайшли в її телефоні контакт з українським солдатом.

17-річна дівчина стала свідком побиття та допитів своїх родичів, коли російські війська увірвалися до їхнього будинку.

Також двох сестер, віком 16 та 13 років, змушували навчатися за російською програмою, цькували за розмову українською мовою та примушували вступити до так званого "Руху перших" — організації, яка мілітаризує дітей та готує їх до служби в армії держави-агресора.

Десятирічного хлопчика роками переховував батько, щоб захистити його від примусового зарахування до російської школи.

"Зараз усі вони отримують необхідну допомогу, відновлюють свої документи та поступово повертаються до нормального життя", — повідомив Андрій Єрмак.

Очільник Офісу президента подякував організаціям "Save Ukraine", "Helping to Leave", Об’єднаному центру Служби безпеки України з координації пошуку та звільнення військовополонених, а також усім партнерам, які допомагають нам повернути наших дітей додому.

Раніше Володимир Зеленський назвав кількість дітей, яких викрали російські окупанти. Вже підтверджено десятки тисяч таких злочинів.

А команда американського дослідника Натаніеля Реймонда виявила, що РФ викрала щонайменше 35 тисяч українських дітей. Багатьох з них тримають у таборах або виставляють на інтернет-майданчиках для усиновлення, як живий товар.