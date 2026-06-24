WSJ: Россия давит на Беларусь, чтобы открыть "новый фронт" в Украине

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и диктатор РФ Владимир Путин. Фото: Reuters

Ткач Эдуард редактор ленты новостей

Россия в этом году начала кампанию давления на Беларусь, чтобы использовать ее в качестве плацдарма для расширения войны против Украины. Другой целью Кремля могут быть нетрадиционные операции против стран НАТО.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на The Wall Street Journal.

Зачем России нужна Беларусь

По данным издания, Москва рассматривает рискованную эскалацию войны, так как армия РФ с трудом продвигается на востоке Украины, а диктатор России Владимир Путин сталкивается с ослаблением внутренней поддержки спустя более 4 лет полномасштабной войны.

По этой причине и началось давление на Минск, и как говорят бывшие и нынешние чиновники США, Европы и РФ, Беларусь нужна Москве для следующих целей:

использования ее территории для населения ударов дронами по Украине;

расширения линии фронта на запад и соответственно отвода войск ВСУ от приоритетных районов на востоке;

в качестве альтернативы Беларусь может быть использована для операций против стран соседей по НАТО.

Источники уточнили, что нет никаких признаков того, что Россия в ближайшее время планирует использовать Беларусь для военной операции, однако такая возможность существует.

По их словам, такая операция не обязательно будет представлять собой обычное военное нападение. Это вполне может быть атака, направленная на проверку обороноспособности НАТО или подрыв поддержки Украины, как это произошло прошлым летом, когда 20 дронов РФ вошли в воздушное пространство Польши из Беларуси.

Также бывший сотрудник российской разведки подтвердил, что Москва оказывает давление на Беларусь, угрожая прекратить финансовую поддержку, от которой зависит Минск.

Как сообщали Новини.LIVE, депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань считает, что Беларусь не решится на прямую войну с Украиной. Причина в том, что при таком исходе украинские войска уничтожат всю промышленность за неделю.

Также мы писали, что по словам генерал-майор запаса Службы безопасности Украины Виктора Ягуна, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко не осмелится втянуть свою страну не только в войну против Украины, но и в войну против НАТО.