ВСУ нанесли удары по российским объектам в Крыму: среди целей два НПЗ

Взрыв в Севастополе. Фото из архива: социальные сети

Аркадий Пастула Редактор ленты новостей

Украинские военные нанесли удары по объектам россиян во временно оккупированном Крыму и на территории страны-террористки. В частности, были поражены два нефтеперерабатывающих завода, пункт дислокации ракетной бригады и терминал перевалки нефтепродуктов.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ в понедельник, 6 июля, передает Новини.LIVE.

Удары по объектам российских оккупантов

Ночью подразделения Сил обороны Украины в очередной раз нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Славнефть-ЯНОС" в Ярославле. В результате атаки зафиксированы взрывы в районе цели и задымление на территории предприятия.

"Ярославский нефтеперерабатывающий завод ("Славнефть-ЯНОС") является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий Российской Федерации. Проектная мощность предприятия составляет 15 млн тонн нефти в год. Завод производит автомобильные бензины, дизельное и авиационное топливо, смазочные материалы и другую продукцию, которая используется, в частности, для обеспечения военной логистики государства-агрессора", — говорится в сообщении.

Также были поражены нефтеперерабатывающий завод "НОВАТЭК-Усть-Луга" и пункт постоянной дислокации 26-й ракетной бригады противника в районе Ленинградской области.

Украинские военные нанесли удар и по терминалу перевалки светлых нефтепродуктов "ТЕС-Терминал-1" в Керчи.

"Терминал "ТЕС-Терминал-1" является одним из крупнейших комплексов по хранению и перевалке светлых нефтепродуктов в Крыму. Резервуарный парк предприятия обеспечивает приемку, хранение и отгрузку бензина, дизельного топлива и других нефтепродуктов, в том числе для нужд оккупационных войск в южных регионах Украины", — сообщили в Генштабе.

Также поврежден железнодорожный путепровод вблизи Довжанска в Луганской области, который противник использовал для транспортировки личного состава, вооружения, боеприпасов и материально-технического обеспечения.

Кроме того, украинские силы нанесли удар по складу БпЛА противника в районе Червонопоповки и по скоплению военной техники вблизи Писаревки Луганской области.

В настоящее время степень нанесённого ущерба уточняется.

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, в ночь на 6 июля в Крыму раздавались мощные взрывы, в результате чего Севастополь остался без электроснабжения. Кроме того, не курсируют троллейбусы.

А глава Минобороны Михаил Федоров сообщал, что в течение июня украинские военные поразили более 200 000 российских целей. Он подвел итоги "єБалів".