Встреча Зеленского с Трампом - назван ключевой приоритет - встреча Зеленского с Трампом

Встреча Зеленского с Трампом — каким был ключевой приоритет
В четверг, 22 января, Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в саммите в Давосе. Там он провел встречу с американским лидером Дональдом Трампом. Во время нее подписание каких-либо документов во время встречи не планировалось.
Об этом сообщили источники Новини.LIVE в Офисе Президента.
Встреча Трампа и Зеленского
"Президент Украины выразил удовлетворение результатами проведенной встречи", — говорится в сообщении.
Главным приоритетом переговоров стал вопрос предоставления Украине дополнительных систем противовоздушной обороны.
Лидеры стран говорили около часа. Американский президент назвал встречу с Зеленским "хорошей". А президент Украины рассказал, про что говорит с Трампом.
