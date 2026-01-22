Видео
Україна
Встреча Зеленского с Трампом — каким был ключевой приоритет

Встреча Зеленского с Трампом — каким был ключевой приоритет

Ua ru
Дата публикации 22 января 2026 17:25
Встреча Зеленского с Трампом - назван ключевой приоритет - встреча Зеленского с Трампом
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: Reuters

В четверг, 22 января, Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в саммите в Давосе. Там он провел встречу с американским лидером Дональдом Трампом. Во время нее подписание каких-либо документов во время встречи не планировалось.

Об этом сообщили источники Новини.LIVE в Офисе Президента.

Встреча Трампа и Зеленского

"Президент Украины выразил удовлетворение результатами проведенной встречи", — говорится в сообщении.

Главным приоритетом переговоров стал вопрос предоставления Украине дополнительных систем противовоздушной обороны.

Напомним, что сегодня в Давосе Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп провели встречу.

Лидеры стран говорили около часа. Американский президент назвал встречу с Зеленским "хорошей". А президент Украины рассказал, про что говорит с Трампом.

Автор:
Анастасия Писаненко
