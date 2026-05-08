Возвращение пленных: Умеров встретился с Уиткоффом и Кушнером

В США состоялась встреча украинской делегации со спецпредставителями лидера Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Основное внимание стороны уделили вопросу возвращения украинских пленных из российского плена. Также обсуждались дальнейшие дипломатические шаги для достижения справедливого мира.

Отдельно стороны говорили о необходимости активизации дипломатических усилий и координации следующих шагов для достижения мира. По итогам встречи украинская сторона проинформировала Президента Украины Владимира Зеленского.

"В США провел встречу со специальным представителем Президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Основное внимание — гуманитарному треку: возвращению наших пленных, которых удерживает Россия. Это остается одним из ключевых приоритетов Украины.

Также обсудили необходимость активизировать дипломатический процесс и координацию дальнейших шагов для достижения достойного мира", — сообщил Умеров.

Новини.LIVE информировали, что Украина ожидает визит представителей президента США Дональда Трампа в конце весны — начале лета. Об этом заявил Владимир Зеленский по итогам доклада Рустема Умерова относительно переговоров в США. По его словам, Киев и Вашингтон согласовывают график встреч и продолжают дипломатическую работу.

Новини.LIVE также писали, что недавно Владимир Зеленский заявил, что внимание США к Украине удалось вернуть. По его словам, ранее фокус Вашингтона частично смещался на ситуацию на Ближнем Востоке и в Иране. Украина работала над сохранением поддержки партнеров и достигла результата.