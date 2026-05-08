Главная Новости дня Возвращение пленных: Умеров встретился с Уиткоффом и Кушнером

Дата публикации 8 мая 2026 15:41
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров. Фото: Умеров/Facebook

В США состоялась встреча украинской делегации со спецпредставителями лидера Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Основное внимание стороны уделили вопросу возвращения украинских пленных из российского плена. Также обсуждались дальнейшие дипломатические шаги для достижения справедливого мира.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Рустема Умерова в пятницу, 8 мая.

Умеров рассказал детали о встрече с представителями Трампа

В рамках визита в США состоялась встреча секретаря СНБО Рустема Умерова со специальным представителем президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Переговоры были сосредоточены прежде всего на гуманитарном направлении и вопросе возвращения украинцев, которых удерживает Россия.

Отдельно стороны говорили о необходимости активизации дипломатических усилий и координации следующих шагов для достижения мира. По итогам встречи украинская сторона проинформировала Президента Украины Владимира Зеленского.

"В США провел встречу со специальным представителем Президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Основное внимание — гуманитарному треку: возвращению наших пленных, которых удерживает Россия. Это остается одним из ключевых приоритетов Украины.

Также обсудили необходимость активизировать дипломатический процесс и координацию дальнейших шагов для достижения достойного мира", — сообщил Умеров.

Скриншот сообщения Умерова/Facebook

Новини.LIVE информировали, что Украина ожидает визит представителей президента США Дональда Трампа в конце весны — начале лета. Об этом заявил Владимир Зеленский по итогам доклада Рустема Умерова относительно переговоров в США. По его словам, Киев и Вашингтон согласовывают график встреч и продолжают дипломатическую работу.

Новини.LIVE также писали, что недавно Владимир Зеленский заявил, что внимание США к Украине удалось вернуть. По его словам, ранее фокус Вашингтона частично смещался на ситуацию на Ближнем Востоке и в Иране. Украина работала над сохранением поддержки партнеров и достигла результата.

Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
