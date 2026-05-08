Повернення полонених: Умєров зустрівся з Віткоффом та Кушнером

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров. Фото: Умєров/Facebook

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Рустема Умєрова у п'ятницю, 8 травня.

Умєров розповів деталі про зустріч з представниками Трампа

У межах візиту до США відбулася зустріч секретаря РНБО Рустема Умєрова зі спеціальним представником президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Перемовини були зосереджені передусім на гуманітарному напрямку та питанні повернення українців, яких утримує Росія.

Окремо сторони говорили про необхідність активізації дипломатичних зусиль і координації наступних кроків для досягнення миру. За підсумками зустрічі українська сторона поінформувала Президента України Володимира Зеленського.

"У США провів зустріч зі спеціальним представником Президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Основна увага — гуманітарному треку: поверненню наших полонених, яких утримує Росія. Це залишається одним із ключових пріоритетів України.

Також обговорили необхідність активізувати дипломатичний процес і координацію подальших кроків для досягнення достойного миру", — повідомив Умєров.

Новини.LIVE інформували, що Україна очікує візит представників президента США Дональда Трампа наприкінці весни — на початку літа. Про це заявив Володимир Зеленський за підсумками доповіді Рустема Умєрова щодо переговорів у США. За його словами, Київ і Вашингтон узгоджують графік зустрічей і продовжують дипломатичну роботу.

Новини.LIVE також писали, що нещодавно Володимир Зеленський заявив, що увагу США до України вдалося повернути. За його словами, раніше фокус Вашингтона частково зміщувався на ситуацію на Близькому Сході та в Ірані. Україна працювала над збереженням підтримки партнерів і досягла результату.