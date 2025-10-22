Зеленский одобрил направление подразделений ВСУ в Турцию и Великобританию

Воинов ВСУ направят в другие страны — Зеленский подписал закон
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 4629-IX, который позволяет направлять подразделения Вооруженных Сил Украины в другие государства. Речь идет о Турции и Великобритании.
Об этом говорится в карточке законопроекта на сайте Верховной Рады Украины.
Что предусматривает закон
Согласно документу, в Турцию отправится корвет Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины "Гетман Иван Мазепа" (типа "Ada") в составе штатного экипажа общей численностью до 106 военнослужащих.
В Великобританию прибудет:
- противоминный корабль "Черкассы" (типа "Sandown") в составе штатного экипажа численностью до 39 военнослужащих;
- противоминный корабль "Чернигов" (типа "Sandown") в составе штатного экипажа численностью до 39 военнослужащих;
- противоминный корабль "Мариуполь" (типа "Аlkmaar") в составе штатного экипажа численностью до 39 военнослужащих;
- противоминный корабль "Мелитополь" (типа "Alkmaar") в составе штатного экипажа численностью до 39 военнослужащих;
- противоминный корабль "Геническ" (типа "Alkmaar") в составе штатного экипажа численностью до 39 военнослужащих;
- управление 1 дивизиона противоминных кораблей Флотилии Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины в составе штаба противоминных действий численностью до 20 военнослужащих.
Напомним, 21 октября Верховная Рада продлила до февраля 2026 года военное положение и мобилизацию в Украине.
Также парламент принял решение, согласно которому Силы обороны смогут получить часть средств из замороженных активов РФ.
