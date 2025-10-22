Видео
Воинов ВСУ направят в другие страны — Зеленский подписал закон

Воинов ВСУ направят в другие страны — Зеленский подписал закон

Ua ru
Дата публикации 22 октября 2025 11:27
обновлено: 11:27
Зеленский одобрил направление подразделений ВСУ в Турцию и Великобританию
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 4629-IX, который позволяет направлять подразделения Вооруженных Сил Украины в другие государства. Речь идет о Турции и Великобритании.

Об этом говорится в карточке законопроекта на сайте Верховной Рады Украины.

Что предусматривает закон

Согласно документу, в Турцию отправится корвет Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины "Гетман Иван Мазепа" (типа "Ada") в составе штатного экипажа общей численностью до 106 военнослужащих.

В Великобританию прибудет:

  • противоминный корабль "Черкассы" (типа "Sandown") в составе штатного экипажа численностью до 39 военнослужащих;
  • противоминный корабль "Чернигов" (типа "Sandown") в составе штатного экипажа численностью до 39 военнослужащих;
  • противоминный корабль "Мариуполь" (типа "Аlkmaar") в составе штатного экипажа численностью до 39 военнослужащих;
  • противоминный корабль "Мелитополь" (типа "Alkmaar") в составе штатного экипажа численностью до 39 военнослужащих;
  • противоминный корабль "Геническ" (типа "Alkmaar") в составе штатного экипажа численностью до 39 военнослужащих;
  • управление 1 дивизиона противоминных кораблей Флотилии Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины в составе штаба противоминных действий численностью до 20 военнослужащих.

Напомним, 21 октября Верховная Рада продлила до февраля 2026 года военное положение и мобилизацию в Украине.

Также парламент принял решение, согласно которому Силы обороны смогут получить часть средств из замороженных активов РФ.

Владимир Зеленский Турция ВСУ Великобритания война в Украине
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
