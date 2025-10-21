Мобилизация в Украине продлится до февраля 2026 года

Парламент продлил сроки мобилизации — сколько продлится
Дата публикации 21 октября 2025 12:36
обновлено: 13:04
Военные ВСУ. Фото: РБК-Украина
Верховная Рада уже 17-й раз продлила сроки мобилизации в Украине еще на 90 дней. Она продлится до февраля 2026 года.
Такое решение поддержали 315 нардепов во время заседания парламента во вторник, 21 октября.
Как голосовали нардепы
"Утвердить указ президента Украины от 20 октября 2025 года №794/2025 "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации", — говорится в тексте закона.
За продление мобилизации проголосовали 315 парламентариев, один — против, двое — воздержались, еще 15 — не голосовали.
