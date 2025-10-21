Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Парламент продлил сроки мобилизации — сколько продлится

Парламент продлил сроки мобилизации — сколько продлится

Ua ru
Дата публикации 21 октября 2025 12:36
обновлено: 13:04
Мобилизация в Украине продлится до февраля 2026 года
Военные ВСУ. Фото: РБК-Украина

Верховная Рада уже 17-й раз продлила сроки мобилизации в Украине еще на 90 дней. Она продлится до февраля 2026 года.

Такое решение поддержали 315 нардепов во время заседания парламента во вторник, 21 октября.

Реклама
Читайте также:
мобілізація
Законопроект о продлении мобилизации на сайте Рады. Фото: скриншот

Как голосовали нардепы

"Утвердить указ президента Украины от 20 октября 2025 года №794/2025 "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации", — говорится в тексте закона.

За продление мобилизации проголосовали 315 парламентариев, один — против, двое — воздержались, еще 15 — не голосовали.

голосування
Голосование за продление мобилизации. Фото: Алексей Гончаренко / Telegram

Напомним, ранее сообщалось, кого из мужчин могут мобилизовать в ноябре.

Также мы писали, на каких должностях могут служить женщины в ВСУ.

Верховная Рада ВСУ мобилизация война в Украине парламент
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации