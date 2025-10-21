Мобилизация в Украине продлится до февраля 2026 года

Военные ВСУ. Фото: РБК-Украина

Верховная Рада уже 17-й раз продлила сроки мобилизации в Украине еще на 90 дней. Она продлится до февраля 2026 года.

Такое решение поддержали 315 нардепов во время заседания парламента во вторник, 21 октября.

Законопроект о продлении мобилизации на сайте Рады. Фото: скриншот

Как голосовали нардепы

"Утвердить указ президента Украины от 20 октября 2025 года №794/2025 "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации", — говорится в тексте закона.

За продление мобилизации проголосовали 315 парламентариев, один — против, двое — воздержались, еще 15 — не голосовали.

Голосование за продление мобилизации. Фото: Алексей Гончаренко / Telegram

