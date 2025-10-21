Военное положение и мобилизация в Украине продлены до февраля 2026 года

Президиум парламента. Фото: пресс-служба ВРУ

Верховная Рада уже 17-й раз продлила действие военного положения в Украине еще на 90 дней. Такие ограничения будут действовать с 5 ноября 2025 года до февраля 2026 года.

Соответствующее решение приняли 317 нардепов во время заседания парламента во вторник, 21 октября.

Реклама

Читайте также:

Законопроект о продлении военного положения. Фото: скриншот

Подробности

"Утвердить указ президента Украины от 20 октября 2025 года №793/2025 "О продлении действия военного положения в Украине", — говорится в тексте закона.

Что запрещается во время военного положения

Кроме комендантского часа, во время военного положения действует запрет на проведение массовых мероприятий. Также могут быть ограничения свободы передвижения, изъятие имущества для нужд обороны и привлечение граждан к общественно полезным работам.

Кроме того, могут быть запрещены определенные политические партии и общественные объединения, которые ведут работу против независимости Украины. Нельзя вносить изменения в Конституцию.

Напомним, соответствующие законопроекты президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду в понедельник, 20 октября.

Также ранее сообщалось, снизят ли в Украине мобилизационный возраст до 23 лет.