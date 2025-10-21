Відео
Головна Новини дня Рада продовжила воєнний стан в Україні

Рада продовжила воєнний стан в Україні

Ua ru
Дата публікації: 21 жовтня 2025 12:22
Оновлено: 12:51
Воєнний стан та мобілізацію в Україні продовжено до лютого 2026 року
Президія парламенту. Фото: пресслужба ВРУ

Верховна Рада вже 17-й раз продовжила дію воєнного стану в Україні ще на 90 днів. Такі обмеження діятимуть з 5 листопада 2025 року до лютого 2026 року.   

Відповідне рішення ухвалили 317 нардепів під час засідання парламенту у вівторок, 21 жовтня.

воєнний стан
Законопроєкт про продовження воєнного стану. Фото: скриншот

Деталі

"Затвердити указ президента України від 20 жовтня 2025 року №793/2025 "Про продовження дії воєнного стану в Україні", — йдеться в тексті закону.

Що забороняється під час воєнного стану

Крім комендантської години, під час воєнного стану діє заборона на проведення масових заходів. Також можуть бути обмеження свободи пересування, вилучення майна для потреб оборони та залучення громадян до суспільно корисних робіт.

Крім того, можуть бути заборонені певні політичні партії та громадські об'єднання, які ведуть роботу проти незалежності України. Не можна вносити зміни до Конституції.

Нагадаємо, відповідні законопроєкти президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради у понеділок, 20 жовтня.

Також раніше повідомлялося, чи знизять в Україні мобілізаційний вік до 23 років.

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
